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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2024 19:29
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'a geldi. Blinken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme sonrası öğle saatlerinde Başkan Erdoğan, Blinken'ı kabul edecek.
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