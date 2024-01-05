ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul'a geldi. Blinken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme sonrası öğle saatlerinde Başkan Erdoğan, Blinken'ı kabul edecek.

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