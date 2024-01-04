Afetin üzerinden 11 ay geçti! Adıyaman’da 11 ayda neler yapıldı, depremin izleri silindi mi?

ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİ NE DURUMDA?

Hem İndere hem Örenli bölgesinde çok hızlı bir şekilde konutların inşası devam ediyor. Şu anda zemin etütleri yapılan yerler var. Burada toplamda 20 bin civarında ağır hasarlı binamız vardı. Bunların yüzde 90'a yakın kısmının enkazı kaldırıldı. Bunun yanında mahkemelik olanlar var. Bunlar kısmen yıkılıyor ya da kısmen beklemede. Şu anda şehirde toplan 41 binden fazla konut yapılıyor. Kent meydanı çalışmalarımız devam ediyor.