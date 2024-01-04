Afetin üzerinden 11 ay geçti! Adıyaman'da 11 ayda neler yapıldı, depremin izleri silindi mi?
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Depremden sonra yaralar devlet ve millet ele vererek yaraları sarmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman yeniden inşa ediliyor. Afet bölgesinde yapılanları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç anlattı.
TESLİMATLAR BAŞLAYACAK
Bölgelerde önce çadır kentler kuruldu ardından hızlıca konteyner kentlere geçişler sağlandı. Kalıcı konutlar için hemen çalışmalar başladı ve ihale süreçleri yapıldı temeller kısa süre atıldı. Tamamlan köy evleri ise hak sahiplerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından teslim edildi. Kalıcı konutların inşası için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ve kısa sürede teslimatlar başlayacak.
BÖLGEDE NELER YAPILDI?
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Ağır hasarlı binaların yüzde 90'ı yıkıldı, 22 noktada 34 bin konteyner kuruldu. Kentte yaşanan büyük depremin ardından 41 bin 300 afet konutu yapılıyor. Afet bölgesinde yapılanları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın konuğu olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç anlattı.
İNŞAATLAR DEVAM EDİYOR
Süleyman Kılınç: Bizler şu anda Atatürk Bulvarı'nda bulunuyoruz. Esas yıkımın olduğu yer burası. Burada konutlar vardı. Maalesef depremde buralar hep yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burayı rezerv alan ilan etti. Burası yıkılıp enkazı kaldırılan yerler. Burada birçok sayıda canımızı kaybettik. Burada bakanlığımız zemin + 4 olmak koşuluyla imalat ve inşaatlar başladı. Tüm şehirde 34 bin konteynerde 112 bin vatandaşımız yaşıyor.
ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİ NE DURUMDA?
Hem İndere hem Örenli bölgesinde çok hızlı bir şekilde konutların inşası devam ediyor. Şu anda zemin etütleri yapılan yerler var. Burada toplamda 20 bin civarında ağır hasarlı binamız vardı. Bunların yüzde 90'a yakın kısmının enkazı kaldırıldı. Bunun yanında mahkemelik olanlar var. Bunlar kısmen yıkılıyor ya da kısmen beklemede. Şu anda şehirde toplan 41 binden fazla konut yapılıyor. Kent meydanı çalışmalarımız devam ediyor.
YERİNDE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
Yerinde dönüşüm için 22 bin başvuru oldu. Şu ana kadar 10 tane ruhsat verildi. 65 tanesine inşaat izni verildi. 400 binaya da inşaatı başlatma izni var. İsias Otel'in olduğu yerde şu anda enkazlar var ve burada 72 kişi hayatını kaybetti. Burada delillerden dolayı kısmen bir temizleme işlemi yapıldı. Biz burada çalışmaları yaparken altyapıyı komple değiştiriyoruz.
KARDEŞ BELEDİYELER VE ÇARŞI ÇALIŞMALARI
Hızlı şekilde ayağa kalkmak için çarşının olması ve ticaretin sürmesi gerekir. Biz burada alanları belirledik ve kardeş belediyeler geldiler burada çarşılar yapıldı. Vatandaşımız ve esnafımız buralardan istifade ediyor. Merkezde 5-6 yerde şu anda bu çalışmalar yapıldı ve bunlarını sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Biz deprem zamanı insanlarımızı kurtarmaya çalıştık, hayata olanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Devlet ve millet el ele vererek bunları yapmaya devam ediyoruz.
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