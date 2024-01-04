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son dakika | Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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son dakika | Adalet Bakanı Tunç’tan önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın Can Atalay kararı ile ilgili, "Yargıtay’ın verdiği kesinleşmiş hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de TBMM’nin gündeminde. Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz." dedi.

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