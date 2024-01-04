MSB duyurdu! PKK’ya Pençe Kilit darbesi: 717’si daha öldürüldü

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Öncelikle, asil milletimizin yeni yılını bir kez daha kutluyor; 2024 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz.

Kıymetli Basın Mensupları,

Millî Savunma Bakanlığımız; devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yapmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de;

- Terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına,

- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm vazifeleri başarıyla yerine getirmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir.

Bu kapsamda; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 2023 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.237'ye ulaşmıştır.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık'ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedef başarıyla imha edilmiştir.

Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan harekâtlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren kahraman Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında;

- Sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Zap bölgesinde -son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı olan- 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat,

- Yine, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.887 silah ve 792.545 mühimmat ele geçirilmiş, 2.582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirilmiştir.

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.