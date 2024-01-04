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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den deprem konutları paylaşımı

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Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den deprem konutları paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden bugüne devlet ve milletin el ele verdiğini, sağlam ve güvenli evlerin birer birer tamamlandığını bildirdi. Bakan Özhaseki "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde afetten zarar gören şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve afetlere dirençli hale getireceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki deprem konutlarına ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

"ŞEHİRLERİMİZİ DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ"

Videoda, Medine adlı vatandaşın "Allah devletimizden razı olsun." sözlerine dikkati çeken Özhaseki, "6 Şubat depremlerinden bugüne devlet millet el ele verdik. Yaralarımızı birlikte sardık, sağlam ve güvenli yuvalarımızı birer birer tamamlıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde afetten zarar gören şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve afetlere dirençli hale getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Depremzede vatandaşların görüşlerine yer verilen videoda, bir depremzede, 20 yıla kadar yeni bir düzen kurabileceklerini düşünürken, konutların bir sene içerisinde yapılmasına şaşırdıklarını dile getirerek, "Daha senesi dolmadan insanların başını sokabileceği evler yapıldı. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bir diğer depremzede ise "Evler çok güzel oldu. Allah bin kere razı olsun. Devletimiz bizi perişan, rezil etmedi." dedi. Videoda diğer depremzede vatandaşlar da evlerin sağlam ve güzel olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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