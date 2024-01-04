Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den deprem konutları paylaşımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden bugüne devlet ve milletin el ele verdiğini, sağlam ve güvenli evlerin birer birer tamamlandığını bildirdi. Bakan Özhaseki "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde afetten zarar gören şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve afetlere dirençli hale getireceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki deprem konutlarına ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.
"ŞEHİRLERİMİZİ DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ"
Videoda, Medine adlı vatandaşın "Allah devletimizden razı olsun." sözlerine dikkati çeken Özhaseki, "6 Şubat depremlerinden bugüne devlet millet el ele verdik. Yaralarımızı birlikte sardık, sağlam ve güvenli yuvalarımızı birer birer tamamlıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde afetten zarar gören şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve afetlere dirençli hale getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Depremzede vatandaşların görüşlerine yer verilen videoda, bir depremzede, 20 yıla kadar yeni bir düzen kurabileceklerini düşünürken, konutların bir sene içerisinde yapılmasına şaşırdıklarını dile getirerek, "Daha senesi dolmadan insanların başını sokabileceği evler yapıldı. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Bir diğer depremzede ise "Evler çok güzel oldu. Allah bin kere razı olsun. Devletimiz bizi perişan, rezil etmedi." dedi. Videoda diğer depremzede vatandaşlar da evlerin sağlam ve güzel olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Medine kardeşim, "Allah devletimizden razı olsun." diyor.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) January 3, 2024
6 Şubat depremlerinden bugüne devlet - millet el ele verdik. Yaralarımızı birlikte sardık, sağlam ve güvenli yuvalarımızı birer birer tamamlıyoruz.
İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetten zarar gören… pic.twitter.com/C24JxaR1CR
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1999 öncesi 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak 2024?
- MSÜ 2024 BAŞVURU EKRANI: ais.osym.gov.tr! MSÜ başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Sınava kimler girebilir?
- Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak 2024 Sahibinden.com, mobil uygulama "Bu siteye ulaşılamıyor" sorunu nasıl düzelir?
- 8.100-8.200-8.400-8.500-9.000 TL maaş alanlara % kaç zam geldi? TÜİK 2024 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...
- 3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ 2024! Memurlar ek zam alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
- İmam zamlı maaşları 2024 Ocak | İmam-Hatip-Vaiz 1/4 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı?
- Zamlı uzman öğretmen maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Yeni 1/4 öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
- Mühendis zamlı maaşları 2024 | Ocak artışıyla mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...
- Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları 2024! Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları ne kadar oldu?
- Hemşire zamlı maaşları 2024 | Hemşire, ebe aylıkları ocak zammı ile ne kadar, kaç TL oldu?
- 7.500, 7.600, 7.700, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak %37,57 zamlı maaş hesabı...