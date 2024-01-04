04 Ocak 2024, Perşembe
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Afetin üzerinden 11 ay geçti! Adıyaman'da 11 ayda neler yapıldı, depremin izleri silindi mi?
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Depremden sonra yaralar devlet ve millet ele vererek yaraları sarmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman yeniden inşa ediliyor. Afet bölgesinde yapılanları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç anlattı.