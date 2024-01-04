04 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Afetin üzerinden 11 ay geçti! Adıyaman'da 11 ayda neler yapıldı, depremin izleri silindi mi?

Afetin üzerinden 11 ay geçti! Adıyaman'da 11 ayda neler yapıldı, depremin izleri silindi mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2024 11:56
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Depremden sonra yaralar devlet ve millet ele vererek yaraları sarmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman yeniden inşa ediliyor. Afet bölgesinde yapılanları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüreğimiz yandı! Üzerinden 11 ay geçti
Yüreğimiz yandı! Üzerinden 11 ay geçti
Japonya’da trende bıçaklı saldır!
Japonya’da trende bıçaklı saldır!
Orta Doğu’da 2 günde 2 büyük saldırı!
Orta Doğu’da 2 günde 2 büyük saldırı!
Gazze’de 24 saatte yaşananlar!
Gazze’de 24 saatte yaşananlar!
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına dair açıklama!
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına dair açıklama!
MİT’te Süleymaniye’de PKK’ya bir darbe daha
MİT'te Süleymaniye'de PKK'ya bir darbe daha
Yargıtay’dan ikinci kez Can Atalay kararı geldi!
Yargıtay'dan ikinci kez Can Atalay kararı geldi!
Muharrem İnce CHP’nin İzmir adayı mı olacak?
Muharrem İnce CHP’nin İzmir adayı mı olacak?
Baba ve kızı keskin nişancılar katletti
Baba ve kızı keskin nişancılar katletti
AK Parti’de seçim takvimi işlemeye başladı!
AK Parti’de seçim takvimi işlemeye başladı!
Mersin soruşturması örnek olsun!
Mersin soruşturması örnek olsun!
Tul-kerim’de büyük yıkım!
Tul-kerim’de büyük yıkım!
Daha Fazla Video Göster