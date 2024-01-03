İran’da terör saldırısı: 103 ölü! 2 çanta detayı | İşte saldırı anı görüntüleri... Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümünde Kirman şehir mezarlığı yakınında iki patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken en az 103 kişinin can verdiği bildirildi. Diğer taraftan dün Lübnan'da Hamas'a gerçekleştirilen saldırı ardından patlamaların arkasında İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın olabileceği ihtimal üzerinde duruluyordu. Ancak İran eylemi "terör saldırısı" olarak açıkladı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan son gelişmeleri aktardı. Karabağ, "Az önce İran'dan resmi açıklama geldi ve söz konusu patlamaların bir terör saldırısı olduğu ifade edildi. İki intihar saldırganın bu patlamaya neden olduğu iddia edildi. İran basınında yer alan bir iddia. Ölü sayısının çok daha fazla olduğu iddiası var. İddiaya göre 2 bombalı çanta patlatıldı." dedi. Öte yandan saldırıya ait görüntüler de ortaya çıktı. Başkan Erdoğan alçak terör saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı. İşte o anlar...
İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada 103 kişi hayatını kaybetti.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.
SALDIRI ANI
Kirman'da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçeksen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görüldü. Öte yandan saldırıya ait görüntüler de ortaya çıktı.
103 ÖLÜ VAR! 170'DEN FAZLA YARALI
Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, aralarında 6 çocuğun olduğu 103 kişinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin de yaralandığı belirtildi.
TERÖR SALDIRISI
İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, yaralıların Kirman'daki hastanelere kaldırıldığını ve bir kısmının ambulans uçaklarla Tahran'a nakledileceğini kaydetti.
Öte yandan, İran devlet televizyonu, saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından birinin öldürüldüğüne dair sosyal medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
TERÖR SALDIRISI OLDUĞU AÇIKLANDI
Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini açıkladı.
Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.
Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre bölgede caddeler boşaltılmış durumda.
ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'da gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için İran'a başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde yaşanan terör saldırıları nedeniyle bir başsağlığı mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan mesajında, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatınıkaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA
Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemini kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonucunda meydana gelen çok sayıda can kaybı ve yaralanmaların üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 103 kişi hayatını kaybetti.
"SALDIRILARIN ARKASINDA MOSSAD MI VAR?" SORUSU
Dün Lübnan'da Hamas'a gerçekleştirilen saldırı ardından patlamaların arkasında İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın olabileceği ihtimal üzerinde duruluyor.
A HABER'DE İRAN'DAKİ SALDIRI YORUMLANDI
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İran bir açıklama yapmış değil ama son bir ay içerisinde İsrail'in tehditleri vardı.
Medyası tehdit etti Kabine içerisinde pek çok bakan da tehdit etti.
Tesadüf değil olamaz. Arkasında ne çıkacak göreceğiz birkaç saat içerisinde netleşecek. Burada soru işaretlerinden birisi hedef kimdi ve neydi? İsrail orada kalkıp sıradan halka yönelik bir saldırıda bulunur muydu? Bulunursa bu ne anlama geliyor? Nasıl bir sembolik bir mesaj veriyor İran'a bu birinci tarafı.
Acaba hedefte bir Hamas üyesi lideri ya da İran'ın üst düzey bir yetkilisi mi vardı? Ne oldu da o bölgeyi vurdu İsrail. Eğer İsrail vurduysa tabii ki.
Sadece Hamas mı? Değil. İsrail'in hedefinde kendisine karşıt olan herkes var.
İRAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA
A Haber muhabiri Ekber Karabağ da Tahran'dan son gelişmeleri aktardı.
Karabağ, "Az önce İran'dan resmi açıklama geldi ve söz konusu patlamaların bir terör saldırısı olduğu ifade edildi. İki intihar saldırganın bu patlamaya neden olduğu iddia edildi. İran basınında yer alan bir iddia. Ölü sayısının çok daha fazla olduğu iddiası var. 81'i geçtiği belirtiliyor. Ama resmi açıklamalar değil. İddiaya göre 2 bombalı çanta patlatıldı." dedi.
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün:
Lübnan'daki saldırının ardından bugün de İran'da bombalı saldırılar gerçekleşti. Lübnan'daki saldırının arkasında kimin olduğu gayet net bir şekilde görülüyor anlaşıldı.
İran'da çok taze olay. Kim ya da kimler var arkasında henüz net değil. Ancak bu tip saldırılar geçmişte gerçekleşmişti. İran yönetimi bu saldırıları ABD ve İsrail ile bağdaştırmıştı onları suçlamıştı. Bölgenin yeni gerginliklere gebe olduğunu tahmin etmek yanlış olmaz. Yani Orta Doğu'da artık tek sıkıntı noktası Gazze olmaktan çıkacak buna İsrail ile Lübnan ayağı, İsrail ile İran ayağı da eklenmiş olacak.
Orta Doğu'da çok gergin ve tehlikeli bir dönemin sinyalleri geliyor gibi. İnşallah yanılıyorumdur.
OLAĞAN ŞÜPHELİ MOSSAD
Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger:
İran Şia kültüründe türbelere büyük önem veriyor. Kasım Süleymani'yi anma toplantısına halkın yoğun katıldığını görüyoruz. Burada ölü sayısı daha da artabilir. Burada olağan şüpheli tabi ki İsrail MOSSAD'dır. Ama bunun ötesinde Halkın Mücahitleri Örgütü de 2. şüpheli olarak dikkat çekiyor. Şu anda tabi deliller ortaya çıkmadı.
ABD İLE ÖRTÜLÜ MUTABAKAT
Sürekli olarak anti Amerikan anti İsrail söylemi içerisinde olan İran yönetiminin İsrail ve ABD'ye karşı hiçbir açıklama yapamamış olması olayın yeni olmasında kaynaklanıyor olabilir. Öte taraftan İran'ın Hizbullah'ı Haşdi Şabi grubunu sınırlı ölçüde Yemen'deki Husileri kontrol altında tutuğunu Arap-İsrail çatışmasını genişlemesini önleme amacıyla kontrol altında tuttuğunu düşünüyorum. Bu konuda ABD ile örtülü bir mutabakat da olabilir.
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