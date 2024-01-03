İran’da terör saldırısı: 103 ölü! 2 çanta detayı | İşte saldırı anı görüntüleri... Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Tesadüf değil olamaz. Arkasında ne çıkacak göreceğiz birkaç saat içerisinde netleşecek. Burada soru işaretlerinden birisi hedef kimdi ve neydi? İsrail orada kalkıp sıradan halka yönelik bir saldırıda bulunur muydu? Bulunursa bu ne anlama geliyor? Nasıl bir sembolik bir mesaj veriyor İran'a bu birinci tarafı.

Acaba hedefte bir Hamas üyesi lideri ya da İran'ın üst düzey bir yetkilisi mi vardı? Ne oldu da o bölgeyi vurdu İsrail. Eğer İsrail vurduysa tabii ki.

Sadece Hamas mı? Değil. İsrail'in hedefinde kendisine karşıt olan herkes var.