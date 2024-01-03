Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İran Cumhurbaşkanı 4 Ocak'taki Türkiye ziyaretini İran'daki terör saldırısı nedeniyle erteleme kararı aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Reisi'ye teröre karşı ortak hareket etme çağrısını yineledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.
TAZİYE TELEFONU
Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.
Görüşmede, Başkan Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.
REİSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ ERTELENDİ
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın yapılması planlanan Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.
NE OLMUŞTU?
İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada 103 kişi hayatını kaybetti.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.
TERÖR SALDIRISI
İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, yaralıların Kirman'daki hastanelere kaldırıldığını ve bir kısmının ambulans uçaklarla Tahran'a nakledileceğini kaydetti.
Öte yandan, İran devlet televizyonu, saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından birinin öldürüldüğüne dair sosyal medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
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