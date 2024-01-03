Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

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Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

Görüşmede, Başkan Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

REİSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ ERTELENDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yarın yapılması planlanan Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.