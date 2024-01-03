03 Ocak 2024, Çarşamba
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Son dakika | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon!

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Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Son dakika | MİT’ten PKK’ya nokta operasyon!

Son dakika haberi...MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer'i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

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