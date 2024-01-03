MİT, DEAŞ hücresini çökertti: Kilise, sinagog ve büyükelçiliğe saldırı planlıyorlardı! İşte keşif görüntüleri…

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilen DEAŞ hücresinin saldırı planı için keşif görüntüleri ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı öncesi kilise ve sinagoglara ve o ülkeye ait büyükelçiliğe yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'a mensup bir hücrenin, İstanbul merkezli 9 ilde operasyonla çökertildiğini açıklamıştı. İşte o anlar…