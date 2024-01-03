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MİT, DEAŞ hücresini çökertti: Kilise, sinagog ve büyükelçiliğe saldırı planlıyorlardı! İşte keşif görüntüleri…

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilen DEAŞ hücresinin saldırı planı için keşif görüntüleri ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı öncesi kilise ve sinagoglara ve o ülkeye ait büyükelçiliğe yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'a mensup bir hücrenin, İstanbul merkezli 9 ilde operasyonla çökertildiğini açıklamıştı. İşte o anlar…

İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:32
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MİT, DEAŞ hücresini çökertti: Kilise, sinagog ve büyükelçiliğe saldırı planlıyorlardı! İşte keşif görüntüleri…

SON DAKİKA GÜNDMEM HABERLERİ | Türkiye'deki kilise ve sinagoglara saldırı hazırlığındayken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertilen DEAŞ'lı teröristlere ait keşif görüntüleri ortaya çıktı.

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MİT, DEAŞ hücresini çökertti: Kilise, sinagog ve büyükelçiliğe saldırı planlıyorlardı! İşte keşif görüntüleri…

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Türkiye'deki kilise ve sinagoglara yönelik saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ'ın eylem hücresi çökertilmişti.

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MİT, DEAŞ hücresini çökertti: Kilise, sinagog ve büyükelçiliğe saldırı planlıyorlardı! İşte keşif görüntüleri…

9 İLDE DÜĞMEYE BASILDI! 39 ADRESE ŞOK OPERASYON
İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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MİT, DEAŞ hücresini çökertti: Kilise, sinagog ve büyükelçiliğe saldırı planlıyorlardı! İşte keşif görüntüleri…

Operasyonda 39 adrese eş zamanlı yapılan baskında Irak, Suriye ve Fas uyruklu 32 şüpheli yakalanmıştı.

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MİT, DEAŞ hücresini çökertti: Kilise, sinagog ve büyükelçiliğe saldırı planlıyorlardı! İşte keşif görüntüleri…

Sansasyonel eylem hazırlığı sırasında güvenlik ve istihbarat birimlerince çökertilen hücredeki DEAŞ üyelerinin TEM Şubedeki sorgusu tamamlandı.