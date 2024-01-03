Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak. İşte 2024'ün yol haritasının belirleneceği kritik zirvede ele alınacak konular...
SON DAKİKA | Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, yaklaşık 1 yıllık bir aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanacak.
MASADA NELER VAR?
Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapılacak.
Diğer yandan bu yıla ilişkin yol haritası konuşulacak.
Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızıl Elma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşülecek.
2024'TE SAVUNMA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEYECEK
Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.
Bu kritik toplantıya ilişkin ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından duyurulacak.
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