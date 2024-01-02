Son dakika | MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Örgütün sözde ticaret sorumlusu sarı torbada

Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirdiğini tespit eden MİT, düzenlediği operasyonla, Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.