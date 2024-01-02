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Son dakika | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Örgütün sözde ticaret sorumlusu sarı torbada

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Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Son dakika | MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Örgütün sözde ticaret sorumlusu sarı torbada

Son dakika haberi...Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'nin, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediğini belirledi.

Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirdiğini tespit eden MİT, düzenlediği operasyonla, Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

Teröristin, geçmiş dönemde İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.

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