İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama! 3 ilde “KALKAN-6” operasyonu düzenlendi

"İnsan Kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.

3 ilde polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından 59 mobil göç noktası aracında sahada yapılan denetimlerde; 5 bin 179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildi ve 121 düzensiz göçmen yakalandı.