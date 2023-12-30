CHP-DEM kirli yerel seçim pazarlığı! Tuncer Bakırhan'dan Özgür Özel’e gönderme: Yancılık yapmayız!
CHP ile kalleş terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM arasındaki 31 Mart 2024’teki yerel seçimler içim kirli pazarlık sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaret edip "ittifak" yoklaması yaptığı DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan yeni seçimlerde sadece iktidara kaybettirmek için muhalefete destek vererek 'yancılık' yapmayacaklarını ifade etti.. Bakırhan, "Batı’da daha net, daha somut ilçe ilçe tavrımızı ortaya koyacağız. Adaylarımız DEM Partili olmak zorunda değil, hangi partili olduğunun bizim için önemi yok. İlkelerde uzlaşabilirsek, aday kapsayıcı ve demokratik olabilirse oturup konuşuruz." sözleriyle CHP ile aralarındaki süren pazarlığı anlattı. İşte detaylar…
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile alçak terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti arasında perde arkasından sinsi bir pazarlık yaşanıyor.
CHP TERÖRE MESAFE KOYMUYOR!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM'i ziyaret etmesinin ardından birbirlerine sıcak mesajları artıran iki parti son olarak Batı'nın kuklası terör örgütü PKK'nın 12 askerlerimizi şehit ettiği saldırı sonrası birlikte saf tuttu.
TBMM'de AK Parti, MHP İYİ Parti ve Saadet Partisi PKK'ya karşı bildiri imzalarken DEM ve CHP bildiriye imza atmadı.
BAKIRHAN'DAN CHP İLE SIKI PAZARLIK
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Alman yayın organı DW Türkçe'ye yaptığı açıklamalarda CHP'ye pazarlık mesajları gönderdi.
Koşulsuz 'iktidara kaybettirme' politikasından vazgeçtiklerini söyleyen Bakırhan, "Önümüzdeki dönemde de Batı'da daha net, daha somut ilçe ilçe tavrımızı ortaya koyacağız. Adaylarımız DEM Partili olmak zorunda değil, hangi partili olduğunun bizim için önemi yok. İlkelerde uzlaşabilirsek, aday kapsayıcı ve demokratik olabilirse oturup konuşuruz. Eskisi gibi iktidara kaybettirme ve karşısında kim olduğuna bakılmaksızın ona oy veren bu yöntemi artık değiştiriyoruz." dedi.
BAKIRHAN: YANCI OLMAYIZ!
CHP ile giriştikleri pazarlığı sıkı tutacağı anlaşılan DEM'in eş başkanı Tuncer Bakırhan, "Kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil." dedi.
CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYORLAR
Diğer taraftan HDP/DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda İstanbul ve Ankara'da destek vermek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor.
Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt öne çıkıyor.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TERÖR UZANTISI İLE KİRLİ PAZARLIK
Göreve geldiğinde HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel takip eden süreçte DEM'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.
Skandalı ileri boyuta taşıyan CHP genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.
Özgür Özel HDP/DEM'i ziyaret ederek pazarlık yoklaması yaptı. DEM'in Batı'da CHP'ye vereceği destek karşılığında bazı ilçeleri istediği gündeme geldi.
DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Çeşitli istişareler, müzakereler ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" stratejisini uygulayacağız." ifadeleriyle CHP'ye ittifak için kapıyı açtı ve DEM'in aday çıkaracağı ilçeleri duyurmuştu.
İŞTE O İLÇELER:
"Adana'da Seyhan, Ceyhan ve Yüreğir Antalya'da Kepez Mersin'de Akdeniz, Toroslar ve Tarsus İstanbul'da Esenyurt, Sultanbeyli, Adalar ve Sancaktepe Aydın'da Didim, Efeler, Germencik ve Söke Konya'da Cihanbeyli, Kulu Kocaeli'nde Dilovası İzmir'de Torbalı, Bayraklı Menemen Manisa'da Gölmarmara, Turgutlu, Yunus Emre Çanakkale'de Gökçeada Tekirdağ'da Çorlu ve Çerkezköy."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DİNİ Yılbaşı Tebrik Mesajları 2024 | Dualı, hadisli, samimi, kısa, uzun, resimli dini eşe, dosta, aileye yeni yıl kutlama mesajları! Whatsapp, Instagram
- 2024 yılbaşı Milli Piyango 5000 ila 3000 TL'yi kazanan numaralar neler? 31 Aralık MPİ 1.200-800-400 TL kazanan numaralar listesi...
- Yılbaşı akşamı TV'de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...
- Sevilla’dan son saniye sürprizi! Ocakta yer yerinden oynayacak! FB, BJK, GS’yi karşı karşıya getiren o isim…
- 2024 yılbaşı Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar hangileri? MPİ sonuçları yılbaşı bileti sorgulama
- 2024 yılbaşı Milli Piyango 15.000 TL 10.000 TL kazanan numaralar hangileri? MPİ sonuçları yılbaşı bileti sorgulama
- 2024 yılbaşı Milli Piyango 30.000 TL 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? MPİ sonuçları yılbaşı bileti sorgulama
- Wednesday 2. sezon çıktı mı, ne zaman çıkacak 2024? NETFLİX Wednesday yeni sezon konusu, oyuncu kadrosu...
- KALDI GERİYE 4 GÜN! SSK Bağkur'luya zam tablosu oluştu! Emekli maaşı 7500, 8000, 8500 TL olanlar...
- 1999 - 2000 - 2008 arası sigortalı olanlara müjde! EYT sonrası kademeli emeklilik şartları şekillendi! SGK yaş, gün, prim tablosu
- 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, mesai sayılacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
- Mehmet Büyükekşi istifa etti mi, edecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?