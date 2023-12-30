CHP-DEM kirli yerel seçim pazarlığı! Tuncer Bakırhan’dan Özgür Özel’e gönderme: Yancılık yapmayız!

BAKIRHAN: YANCI OLMAYIZ!

CHP ile giriştikleri pazarlığı sıkı tutacağı anlaşılan DEM'in eş başkanı Tuncer Bakırhan, "Kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz. Sonuçta biz de bir siyasi partiyiz. Üstelik büyük bedeller ödeyen bir partiyiz. Amacımız sadece muhalefete yancılık yapmak değil." dedi.

CHP'DEN ESENYURT'U İSTİYORLAR



Diğer taraftan HDP/DEM'in CHP ile yürüttüğü pazarlıklarda İstanbul ve Ankara'da destek vermek karşılığında bazı ilçeleri istediği biliniyor.

Bu ilçeler arasında İstanbul'da Sultangazi ve Esenyurt öne çıkıyor.