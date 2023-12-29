CHP'de FETÖ krizi! Örgüt propagandasına karşı çıkan Oktay Başaran partiden ihraç edildi: FETÖ'nün kuyruğu olmaktansa...
Altın Portakal Film Festivali'nde "FETÖ propagandası" skandalı sonrası CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'deki FETÖ çatlağı büyüdü. Festivaldeki FETÖ propagandası içeren "Kanun Hükmü" isimli belgeselle ilgili CHP'li belediyeye en sert tepkilerden biri Muhittin Böcek'in vekili Oktay Başaran'dan gelirken Başaran CHP'den ihraç edildi. Başaran açıklamasında, alınan kararın Atatürk’ün partisi CHP’ye hiç yakışmadığını kaydederken "FETÖ’nün kuyruğu olmaktansa, onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmek tercihimdir." dedi. İşte detaylar...
Altın Portakal skandalı ile Türkiye'nin gündemine oturan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinde FETÖ kavgası büyüyor. Festivalde seçkisinde yer alan FETÖ propagandası içeren 'Kanun Hükmü' belgesel filmi ile yoğun tepki toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesine sert tepki Başkan Böcek'in Vekili Oktay Başaran'dan gelmişti.
"FETÖ'YÜ SAVUNAMAZSINIZ" DİYEREK BAYRAK AÇTI
Başaran, 'FETÖ'yü savunamazsınız' diyerek zehir zemberek sözlerle partisine bayrak açmıştı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başaran, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum" dedi. Başaran'ın bu paylaşımının ardından milyonlarca destek geldi.
PARTİSİNDEN OY BİRLİĞİYLE İHRAÇ
CHP Kepez İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, CHP'yi FETÖ ile ilişkilendirmenin akıl fukaralığı olduğunu kaydederek, Başaran'ın kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
Açıklamasında, "Şahsi çıkar ve beklentilerini partimizin ve ülkemizin ve bağımsızlığının önünde tutarak yapmış olduğu açıklamalarından dolayı Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Oktay Başaran'ın kesin çıkarma istemiyle disiplin kuruluna sevkini, Kepez İlçe Yönetim Kurulunun yapmış olduğu toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ: YAKIŞMADI
Altın Portakal Film Festivali ile ilgili yaptığı eleştiri sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Kepez İlçe Başkanlığı tarafından ihraç istemiyle disipline sevkedilen Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclis Üyesi Oktay Başaran, FETÖ'nün kuyruğu olmaktansa, onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmeyi tercih ettiğini söyledi.
Oktay Başaran basın açıklamasında şunları kaydetti:
"Siyasete girme kararı aldığımdaki ilk paylaşımımda 'en güzel siyaset; dürüstlüktür' demiştim.
Üstlenmiş ve yapmış olduğum tüm görevlerimde de bu ilkeyle hareket ettim. Çok şükür yanlışları söylemekten hiç korkmadım, çekinmedim.
Görüyorum ki yapılamayan Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki açıklamalarımdan rahatsız olanlar olmuş.
Sürecin yanlış yönetildiğini dile getirmiştim. 'Hiç bir CHP'li FETÖ'ye kuyruk olmaz' demiştim.
Halkımıza hizmet etmek için çıktığım bu yolda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hatadan dolayı Antalya'nın değeri olan böylesi güzel bir festivale gölge düşürmüştür. Hayal kırıklığı yaşatıp, sınıfta kalmıştır.
Festivali yapamaması da, benim doğruluğumun bir kanıtı olmuştur
İsminin geçtiği hain terör örgütüne karşı dik duruş sergileyememek, FETÖ'nün kuyruğu olmaktansa, onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmek tercihimdir.
Şehitlerimiz var iken 38. Antalya İl Kongresi'nde terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu Demirtaş'a selam gönderen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri var iken, benim doğru bulduğum ve sizin yapamadığınız film festivalinden dolayı disipline verilip ihraç edilmem Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç yakışmamıştır.
Takdir Antalyalı hemşehrilerimizindir.
Saygılarımla"
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