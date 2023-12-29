CHP’de FETÖ krizi! Örgüt propagandasına karşı çıkan Oktay Başaran partiden ihraç edildi: FETÖ’nün kuyruğu olmaktansa...

CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ: YAKIŞMADI

Altın Portakal Film Festivali ile ilgili yaptığı eleştiri sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Kepez İlçe Başkanlığı tarafından ihraç istemiyle disipline sevkedilen Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclis Üyesi Oktay Başaran, FETÖ'nün kuyruğu olmaktansa, onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmeyi tercih ettiğini söyledi.

Oktay Başaran basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyasete girme kararı aldığımdaki ilk paylaşımımda 'en güzel siyaset; dürüstlüktür' demiştim.

Üstlenmiş ve yapmış olduğum tüm görevlerimde de bu ilkeyle hareket ettim. Çok şükür yanlışları söylemekten hiç korkmadım, çekinmedim.

Görüyorum ki yapılamayan Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki açıklamalarımdan rahatsız olanlar olmuş.

Sürecin yanlış yönetildiğini dile getirmiştim. 'Hiç bir CHP'li FETÖ'ye kuyruk olmaz' demiştim.

Halkımıza hizmet etmek için çıktığım bu yolda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hatadan dolayı Antalya'nın değeri olan böylesi güzel bir festivale gölge düşürmüştür. Hayal kırıklığı yaşatıp, sınıfta kalmıştır.

Festivali yapamaması da, benim doğruluğumun bir kanıtı olmuştur

İsminin geçtiği hain terör örgütüne karşı dik duruş sergileyememek, FETÖ'nün kuyruğu olmaktansa, onurlu ve ilkeli bir şekilde siyasete devam etmek tercihimdir.

Şehitlerimiz var iken 38. Antalya İl Kongresi'nde terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu Demirtaş'a selam gönderen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri var iken, benim doğru bulduğum ve sizin yapamadığınız film festivalinden dolayı disipline verilip ihraç edilmem Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç yakışmamıştır.

Takdir Antalyalı hemşehrilerimizindir.

Saygılarımla"