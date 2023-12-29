CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı! Sunucuyu azarladı sosyal medya ayaklandı: Kibir abidesi...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı Sözcü TV yayınında TOKİ'nin gerçekleştirdiği sosyal konut projelerini hedef aldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İmamoğlu'nun asılsız iddiaları sonrasında yayına bağlanmak isterken İmamoğlu panikleyerek sunucu Senem Ilgaz'a fırça attı. İmamoğlu'nun o esnadaki görüntüsü ve tavırları büyük tepki toplarken sosyal medyada da eleştirildi. Kullanıcılar İmamoğlu'na yöneşik "Kibir abidesi" benzetmesi yaparken "TOKİ yalanların ortaya çıkacak diye mi bu kadar gerildin" denildi. İşte detaylar...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yandaşları SÖZCÜ TV'de bir canlı yayın programına katıldı. İpek Özbey, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Uğur Dündar, sorularını yöneltirken İmamoğlu TOKİ'nin gerçekleştirdiği sosyal konut projelerini hedef aldı.
TOKİ'Yİ ELEŞTİRDİ
CHP kanalı Sözcü TV'de bir canlı yayın programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ hakkında "Deprem kapıda, acele etmemiz lazım. 30'un üstünde dosyamız var. 50 bin konut kampanyası yapılıyor. Bu kampanyanın bir noktası da Tuzla. Tuzla'da ilana çıkılıyor. 2+1 dairenin fiyatı 195 bin TL aradan 5 sene geçti. Dairenin fiyatı 2.685.000 oldu. 180 ay taksitle verilecek toplamda ödenecek rakam 34.000.000 lira. Bir başka vaat. Yine ilk evim ilk iş yerim kampanyası iktidarın kampanyası. Kampanya tarihinde daire bedeli 850 bin 240 ay vadeli. 240 ay sonunda bu dairenin fiyatı 52.000.000 lira. Sosyal konut için 80 bin TL maaş lazım" ifadelerini kullandı.
TOKİ BAŞKANI CANLI YAYINA KATILMAK İSTEDİ
İmamoğlu'nun TOKİ'yi hedef alan sözlerinin ardından TOKİ Başkanı Ömer Bulut cevap hakkını kullanmak üzere canlı yayına bağlanmak istedi.
Programın moderatörü Senem Toluay Ilgaz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yayına bağlanmak istediğini belirterek, "Şimdi bir yayıncı notunu düşmem lazım. Bu özel yayınlarda formatımız buna müsait değildi. TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut yayına katılmak istedi. Fakat bu yayında değil ama Sözcü TV'nin kapısı ona her zaman açık. Az önce Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz'a mesajlarını iletti. Sayın İmamoğlu'nun bu yayında soruları vardı. Eğer kendisi gelir bir yayınımıza katılırsan çok da memnun oluruz. Hem Sayın İmamoğlu'nun eleştirerek gündeme getirdiği sorular hem de TOKİ'yle ilgili soruları ve deprem gerçekleriyle ilgili sorunları konuşuruz" dedi.
İMAMOĞLU'NDAN SKANDAL ÇIKIŞ
Söz konusu yayının moderatörü Senem Ilgaz TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yayına katılmak istediğini açıklayınca İmamoğlu sunucuyu azarladı.
İşte Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında söylediği tepki çeken o açıklama:
"Senem hanım kusura bakmayın. TOKİ Başkanı sizin için neyi ifade ediyor bilmiyorum ama, bir gün isterse KİPTAŞ Genel Müdürüyle oturur konuşur. İkidir tekrar ediyorsunuz. Yarın bir gün İstanbul Belediye Başkanı ya da İstanbul Belediye Başkan Adayı'yla konuşacak kişi o değildir. Sizin üzerinizden prim yapmaya gayret ediyor. İşine baksın. Yarın bir yerde cevabını verir. İşini görsün, işine baksın. Bence yanlış bir anons yaptınız onu da söyleyeyim. Burada bir bakan oturabilir Başbakan oturabilir. KİPTAŞ'ın Genel Müdür onu arayıp bir şey derse anons eder misiniz? Etmezsiniz. Doğru bir yayıncılık politikası değil. Ben eleştirimi yapıyorum. O zaman bir sürü insan daha yazabilir yani. Benim muhatabım TOKİ değil. İkidir açıklama yapıyorsunuz. Ben İstanbul Belediye Başkanı'yım. Ben kendisini tanımam. Programdan sonra ararsınız Senem Hanım. Teşekkür ediyorum"
İSMAİL SAYMAZ VE İPEK ÖZBEY SUSPUS!
İmamoğlu'nun karşısında oturan Uğur Dündar, İsmail Saymaz ve İpek Özbey, meslektaşlarının azarlanmasına sesini çıkarmadı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Ekrem İmamoğlu'nun skandal çıkışına sosyal medyadan tepki yağdı.
Bazı kullanıcılar Ekrem İmamoğlu için "Kibir abidesi" derken bazıları ise "TOKİ yalanların ortaya çıkacak diye mi bu kadar gerildin" sorusunu sordu.
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