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TOKİ Başkanı Bulut yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi! Pancar gibi kızardı sunucuyu azarladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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TOKİ Başkanı Bulut yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi! Pancar gibi kızardı sunucuyu azarladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP fondaşı Sözcü TV'de TOKİ tarafından yurdun dört bir yanında başlatılan sosyal konut projelerini hedef aldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İmamoğlu'nun asılsız içi boş iddialarına cevaben canlı yayına bağlanmak isteyince İmamoğlu bağlantının gerçekleşmesini istemedi ve panikleyerek sunucuyu azarladı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fondaş Sözcü TV canlı yayınında, TOKİ tarafından yurdun dört bir yanında başlatılan sosyal konut projelerini hedef aldı.

İMAMOĞLU TELEFON BAĞLANTISINI DUYUNCA PANİKLEDİ!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, projeden 'hayal' olarak bahseden İmamoğlu'na yanıt vermek için canlı yayına bağlanmak isteyince İmamoğlu'nun yüzü düştü. Panikleyerek kızaran İmamoğlu, bu kez sunucuya yönelik sözlü saldırıda bulundu.

ZOR DURUMDA KALDI SUNUCUYU AZARLADI

Sunucuyu azarlayan İmamoğlu, "Yanlış bir anons yaptınız. TOKİ Başkanı işine baksın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleri sarf ettiği anlardaki zora düştüğü saniyeler ise dikkatlerden kaçmadı.

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