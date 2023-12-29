TOKİ Başkanı Bulut yayına bağlanmak istedi İmamoğlu panikledi! Pancar gibi kızardı sunucuyu azarladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fondaş Sözcü TV canlı yayınında, TOKİ tarafından yurdun dört bir yanında başlatılan sosyal konut projelerini hedef aldı.

İMAMOĞLU TELEFON BAĞLANTISINI DUYUNCA PANİKLEDİ!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, projeden 'hayal' olarak bahseden İmamoğlu'na yanıt vermek için canlı yayına bağlanmak isteyince İmamoğlu'nun yüzü düştü. Panikleyerek kızaran İmamoğlu, bu kez sunucuya yönelik sözlü saldırıda bulundu.