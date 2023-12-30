İslam düşmanlığına karşı Türkiye'de 10 somut hamle! Doktrin değiştiren adımlar...
İslam düşmanlığı dünyada yayılırken Türkiye bu konuyla mücadele konusunda attığı adımlarla fark yarattı. Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e karşı 507 saldırı gerçekleştirilirken Türkiye'nin adımları sonrası Danimarka'da yasa yürürlüğe girerken, İsveç'te provokatörler ceza aldı. İşte detaylar...
İslam düşmanlığıyla mücadelede Türkiye'nin girişimleri fark yarattı. Bu yıl Avrupa'da Kuran-ı Kerim'e karşı 507 saldırı gerçekleşti. Avrupa'da bulunan camilere saldırı sayısı ise 34'ten 68'e çıktı. Türkiye'nin İslam karşıtlığı ile mücadelede attığı 10 somut adım şöyle:
PLATFORMLARDA LİDERLİK
1- Türkiye, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Avrupa Konseyi gibi platformlarda İslam düşmanlığına karşı çabalara liderlik ediyor.
2- BM İnsan Hakları Konseyi'nin 12 Temmuz'daki 53'üncü oturumunda Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınayan bir karar kabul edildi. Kuran-ı Kerim'e karşı saldırılar dini nefret olarak tanımlandı.
3- 25 Temmuz'da BM Genel Kurulu'nda, kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren bir karar kabul edildi.
4- Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıların dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlanması, bundan sonra atılacak adımlar için müktesebat oluşturuyor.
5- 1 Temmuz'da İİT 18. Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı. 21 Eylül'de İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Toplantısı'nda Türkiye'nin çabaları sonucu ortak bildiri kabul edildi.
VATANDAŞA HUKUKİ DESTEK
6- Failler hakkında cezai işlemlerin başlatılması için diplomatik girişimlerde bulunuluyor. Vatandaşlara hukuki destek sağlanıyor.
7- İşlenen suçun düşünce özgürlüğüyle alakası olmadığı kamuoylarına anlatılıyor.
8- Kalıcı çözüm için İslam karşıtı eylemlerin suç sayılması için çaba harcanıyor.
9- Türkiye'nin girişimleriyle Danimarka'da "dini toplumlar için özel önemi haiz metinlere uygunsuz muamele edilmesini" suç tanımlayan yasa 14 Aralık'ta yürürlüğe girdi.
10- İsveç'te hükümet, önlemlerin alınması için Soruşturma Grubu oluşturdu. Malmö'deki Kuran yakma eyleminin faili, provokatör (Rasmus Paludan) için tutuklama kararı verildi. Iraklı bir şahsın (Salwan Momika) ise İsveç'ten sınırdışı edilmesi kararı alındı.
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