İslam düşmanlığına karşı Türkiye’de 10 somut hamle! Doktrin değiştiren adımlar...

PLATFORMLARDA LİDERLİK

1- Türkiye, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Avrupa Konseyi gibi platformlarda İslam düşmanlığına karşı çabalara liderlik ediyor.

2- BM İnsan Hakları Konseyi'nin 12 Temmuz'daki 53'üncü oturumunda Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınayan bir karar kabul edildi. Kuran-ı Kerim'e karşı saldırılar dini nefret olarak tanımlandı.

3- 25 Temmuz'da BM Genel Kurulu'nda, kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren bir karar kabul edildi.