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Son dakika! 37 ilde DEAŞ'a Kahramanlar-38 operasyonu: 189 şahıs yakalandı

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Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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Son dakika! 37 ilde DEAŞ’a Kahramanlar-38 operasyonu: 189 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Kahramanlar-38” operasyonlarında 189 şahsın yakalandığını duyurdu.

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