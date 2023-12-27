Mehmetçik vuruyor DEM Parti üzülüyor! Kandil’in siyasi kolundan küstah çağrı: Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun

ORTAK BİLDİRİYİ REDDETTİLER

Bu gelişmelerin yanında Türkiye iki gündür terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırılar sonucu şehit olan 12 askerine ağlarken, CHP ve DEM Parti yine büyük bir skandala imza attı.

Yerel seçimler öncesi Kandil ile ittifakın yollarını arayan Özgür Özel ve avaneleri şehitlerimiz için TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye karşı çıktı. Ortak bildiriye imza atmayan CHP, parti olarak yayınladıkları bildiride ise terör örgütünün ismine yer vermedi.