Mehmetçik vuruyor DEM Parti üzülüyor! Kandil'in siyasi kolundan küstah çağrı: Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun
Göreve geldiği ilk anlardan itibaren yerel seçimlerde oy desteği için PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye yanlayan CHP, şehitlerimize yönelik yayınlanan bildiriye DEM Parti korkusu nedeniyle imza atamadı. Oy desteği için her yola başvuran ve CHP'nin ziyaret ettiği DEM Parti'den skandal bir çıkış daha geldi. Mehmetçik'in sınır ötesinde yaptığı açıklamalardan rahatsız olan DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Hatimoğulları "Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun! Libya’da Irak’ta Suriye’de ne işimiz var” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in koltuğa oturduğu ilk anlardan itibaren yanlamaya başladığı ve ziyaret ederek Kandil'e selam çaktığı DEM Parti'den küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Göreve gelir gelmez Kandil'e selam çakmaya başlayan Özgür Özel, DEM Parti'yi şeytanlaştırmayacağını ifade etti.
"ŞEYTANLAŞTIRMAYACAĞIM" DİYEREK İLK SİNYALİ VERDİ
Özel "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Bu açıklamalarla da yetinmeyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.
DEM PARTİ'NİN AYAĞINA GİTTİ
Yaptığı açıklamalarla Kandil'in gönlünü kazanan Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederek diyaloğun süreceğini belirtti. Ziyaret sonrası konuşan Özel "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.
ORTAK BİLDİRİYİ REDDETTİLER
Bu gelişmelerin yanında Türkiye iki gündür terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırılar sonucu şehit olan 12 askerine ağlarken, CHP ve DEM Parti yine büyük bir skandala imza attı.
Yerel seçimler öncesi Kandil ile ittifakın yollarını arayan Özgür Özel ve avaneleri şehitlerimiz için TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye karşı çıktı. Ortak bildiriye imza atmayan CHP, parti olarak yayınladıkları bildiride ise terör örgütünün ismine yer vermedi.
"SINIR ÖTESİ OPERASYONLARI DERHAL DURDURUN"
CHP'nin ittifak ortağı DEM Partili Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada yine hadsizliğe başvurarak TSK'ya çağrı yaptı. CHP'nin "özeli" olan DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Hatimoğulları "Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun! Libya'da Irak'ta Suriye'de ne işimiz var" ifadelerini kullandı.
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