Vatandaştan CHP ve DEM Parti'ye sert tepki! A Haber'e konuştular: CHP demek terör demektir... Düşman içimizde!

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK'nın saldırıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 partinin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imzaladığı ortak bildiriyi CHP ve DEM Parti imzalamadı. A Haber sokağa indi ve bu konuyu vatandaşa sordu. Vatandaşlar terör destekçilerine sert tepki gösterdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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