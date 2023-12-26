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Haberler Galeri Vatandaştan CHP ve DEM Parti'ye sert tepki! A Haber'e konuştular: CHP demek terör demektir... Düşman içimizde!

Vatandaştan CHP ve DEM Parti'ye sert tepki! A Haber'e konuştular: CHP demek terör demektir... Düşman içimizde!

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK'nın saldırıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 partinin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imzaladığı ortak bildiriyi CHP ve DEM Parti imzalamadı. A Haber sokağa indi ve bu konuyu vatandaşa sordu. Vatandaşlar terör destekçilerine sert tepki gösterdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 14:43
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Vatandaştan CHP ve DEM Parti’ye sert tepki! A Haber’e konuştular: CHP demek terör demektir... Düşman içimizde!

Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain saldırıda iki günde 12 asker şehit oldu. Yüreğimize kor düştü.

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Vatandaştan CHP ve DEM Parti’ye sert tepki! A Haber’e konuştular: CHP demek terör demektir... Düşman içimizde!

ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMADILAR

Meclis'te terörle ilgili görüşülen bildiriye, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ve DEM Parti ise ortak metne imza atmadı.

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Vatandaştan CHP ve DEM Parti’ye sert tepki! A Haber’e konuştular: CHP demek terör demektir... Düşman içimizde!

VATANDAŞTAN SERT TEPKİ

A Haber sokağa indi ve bu konuyu vatandaşa sordu.

Vatandaşlar terör destekçilerine sert tepki gösterdi.

İşte o sözler;

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Vatandaştan CHP ve DEM Parti’ye sert tepki! A Haber’e konuştular: CHP demek terör demektir... Düşman içimizde!

- Kardeşlerimiz, evlatlarımız şehit oluyor. Bu insanlar görmüyor mu bu vahşeti, bu terörü?

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Vatandaştan CHP ve DEM Parti’ye sert tepki! A Haber’e konuştular: CHP demek terör demektir... Düşman içimizde!

"CHP DEMEK TERÖR DEMEKTİR"

Terör bu memleketin bir baş belasıdır. İnşallah Rabbim bu terörü başımızdan bu terör belasını kaldırır. CHP demek terör demektir. Başka diyeceğim hiçbir şey yok.