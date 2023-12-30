FETÖ elebaşı Gülen’in mahrem yapılanması deşifre oldu: 16 yıllık arşivde ‘talimat’ detayı!

320 BİN RÜTBELİ POLİS MEMURUNA AİT BİLGİLER

Çözülen SD kartlardan örgütün 55 bin farklı dosya halinde tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık dev arşivi ele geçirilmişti.

16 yıl boyunca Emniyet Teşkilatında görev yapan 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilerin yer aldığı SD kartlarda, polislerin örgüt üyesi olup olmadığı, örgüt üyelerine hangi isimlerin mahrem abilik yaptığı, il sorumluları, bölge sorumluları gibi veriler rastlanmıştı.