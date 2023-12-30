30 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 'Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı' iddiasına yalanlama

'Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı' iddiasına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
ABONE OL
’Suudi Arabistan’ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı’ iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak." iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası doğru değildir. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA