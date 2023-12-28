İşte yerel seçimler öncesi 2023 yılının son anket sonuçları! AK Parti CHP DEM İYİ Parti MHP oy oranları...

İşte Övür'ün yazısında öne çıkanlar:

2024 KOLAY GEÇMEYECEK

Türkiye 2023 yılında hem cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladı hem de tarihin en kritik iki seçimini algı operasyonlarına, saldırılara rağmen başarıyla atlattı. Ama hâlâ kuşatmalar bitmiş değil.

Bir yanda PKK üzerinden devreye sokulan terör saldırısı, diğer yanda bölgemizi kan gölüne çeviren Gazze'deki İsrail soykırımı tehlikenin sürdüğünü gösteriyor.

Tablo 2024'ün de kolay geçmeyeceğini gösteriyor. Önümüzde de genel siyasete dönüştürülerek gerilmek istenen bir yerel seçim var.