29 Aralık 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Başkan Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı

Başkan Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namazda Başkan Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

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