Mansur Yavaş’tan ikiyüzlü siyaset! HDP sevgisi ifşa olunca milliyetçi kisvesine büründü

Bütün CHP'liler tweet atarken o atamadı. Niye atamadı? Çünkü Ülkücü taraftarlarını küstürmekten korktu. Ancak genel seçimlerde de HDP'ye şirin görünmek için İHA/SİHA'ları diline dolayıp, TCG Anadolu'ya laf etmişti. Bebek katili APO'ya 'Bey' diye hitap etmişti. Yetmemiş Selo'ya selam söyleyenleri ayakta dakikalarca alkışlamıştı. 15 Temmuz programlarına destek vermeyip, kahraman halkın alanlardaki sevinçlerine ortak olmamış üstüne üstlük vatandaşla dalga geçer gibi konserler düzenlemişti. Yavaş'ın ne olduğu belli değil. Şimdi de şehit olan 12 vatan evladımızı kendisine siyasi malzeme yapıp 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıyor.