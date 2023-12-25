Mansur Yavaş’tan ikiyüzlü siyaset! HDP sevgisi ifşa olunca milliyetçi kisvesine büründü
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ikiyüzlü siyasetiyle her CHP’li gibi ‘in mi cin mi’ olduğu belli değil. Yerel seçimler de HDP ile el sıkışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Mansur Yavaş da HDP/DEM’in kuyruğundan ayrılmaz oldu. Genel seçim döneminde bebek katili APO’ya ‘bey’ diye hitap eden ve ‘özgürlük’ taleplerine “İnşallah” şeklinde yanıt veren Yavaş, şehit haberlerinden sonra pergel gibi döndü. HDP sevdasına bir süre ara verme kararı alan Yavaş, milliyetçi kisvesine bürünerek Ankara caddelerine “Şehitler ölmez vatan bölünmez” afişlerini astırdığı görüldü. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş’ın ikiyüzlü siyasetine tepki gösterdi.
Türkiye, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 12 Mehmetçiğine ağlarken, CHP'li isimler bu acı olayı siyasi malzeme yapmaya devam ediyor. PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM ile el sıkışan genel başkanları Özel, şehit cenazesinde gövde şovu yaparken, bir taraftan da APO'ya 'bey' diye hitap eden ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ikiyüzlü tutumu, vatandaşı çileden çıkardı.
NE OLDUĞUN BELLİ DEĞİL İN MİSİN CİN Mİ?
Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilmek için PKK'nın siyasi uzantısı olan partiye sempati besleyen Yavaş, yerel seçimlere 4 ay kala milliyetçi kimliğine büründü. Yavaş'ın, İHA/SİHA'lardan duyduğu rahatsızlık ve katıldığı bir programda eli kanlı katil APO'ya "Bey" diye hitap ettiği, ayrıca CHP'nin Kongresi'nde de Selahattin Demirtaş'a selam söyleyenleri ayakta alkışladığı anları akıllara geldi.
Tüm bunların ardından gelen tepkilere aldırış etmeyen Yavaş'ın, şehit düşen 12 vatan evladını da siyasi malzeme haline getirdiği görüldü. Yavaş Ankara'nın işler caddelerinde bulunan reklam panoları ve billboardlara "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazılı görselleri astığı görüldü.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ne olduğu belli değil" ifadeleriyle Yavaş'ı eleştirdi.
"YAVAŞ'IN NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL"
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi partisini CHP'ye benzetmekle suçlayan Sayın Yavaş, ABB Başkanı seçildikten sonra tam bir CHP'li gibi davranmaya başladı. Demek ki Yavaş'ın içinde çok büyük bir CHP'lilik varmış. Baktığımız zaman Sayın Yavaş için partisi, davası değil koltuğu daha önemliymiş. Öyle olmasaydı, geçenlerde Deniz Gezmiş'in, Mahir Çayan'ın yıldönümüydü.
Bütün CHP'liler tweet atarken o atamadı. Niye atamadı? Çünkü Ülkücü taraftarlarını küstürmekten korktu. Ancak genel seçimlerde de HDP'ye şirin görünmek için İHA/SİHA'ları diline dolayıp, TCG Anadolu'ya laf etmişti. Bebek katili APO'ya 'Bey' diye hitap etmişti. Yetmemiş Selo'ya selam söyleyenleri ayakta dakikalarca alkışlamıştı. 15 Temmuz programlarına destek vermeyip, kahraman halkın alanlardaki sevinçlerine ortak olmamış üstüne üstlük vatandaşla dalga geçer gibi konserler düzenlemişti. Yavaş'ın ne olduğu belli değil. Şimdi de şehit olan 12 vatan evladımızı kendisine siyasi malzeme yapıp 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıyor.
Geçmişte Bahçeli'ye ağır ithamlarda bulunup, ışığı aldıktan sonra da sanki kökten, babadan, deden CHP'liymiş gibi CHP'lilerden fazla CHP'lilik yapmaya çalışıyor. CHP'li Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, ne yazık ki bu milletin değil Selo'ya, Kavala'ya selam gönderenlerin adayı. Allah kimseyi Mansur Yavaş'ın düştüğü duruma düşürmesin. Kıblesi belli olmayan siyasetiyle en sonunda DEM Parti'ye geçerse şaşırmayız" dedi.
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