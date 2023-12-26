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Başkan Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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Başkan Erdoğan’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

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