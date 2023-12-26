Şehit İsmail Yazıcı’nın annesi ve ablası A Haber’e konuştu: Oraya gitmek için kurbanlar adadı! Vatan sağ olsun

Diyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yer. Vatan sağ olsun. Seve seve… 6 erkek kardeşim var. Abim seve seve vatanı için canını feda etti. Çok gururluyuz. İyi ki varmış ve bu vatan için şehit olmuş. Biz de onunla gurur duymaktayız." cümlelerine yer verdi.