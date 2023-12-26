Şehit İsmail Yazıcı'nın annesi ve ablası A Haber'e konuştu: Oraya gitmek için kurbanlar adadı! Vatan sağ olsun
Türkiye Pençe-Kilit şehitlerini sonsuzluğa uğurlarken o kahraman 6 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın annesi Miyase Yazıcı ve ablası Nurcan Yazıcı, A Haber’e konuştu. Şehidimizin annesi oğlunun oraya gitmek için kurbanlar adadığını ifade ederken, ablası ise “Abim seve seve vatanı için canını feda etti. Çok gururluyuz. İyi ki varmış ve bu vatan için şehit olmuş.” dedi. Kahraman askerimizin annesi oğlunun Kuzey Irak'ta olduğunun kendisinden gizlendiğini de ifade etti. İşte o röportaj…
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Yazıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Şiran Belediyesi yanındaki alana getirildi.
Burada öğle vakti düzenlenen törende, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı.
Şehit Yazıcı'nın cenazesi, ilçeye bağlı Telme köyündeki aile mezarlığına defnedildi.
4 AYLIK HAMİLE EŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Şehidin tabutuna sarılan 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, gözyaşı döktü.
Tören sonunda Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, şehidin eşi ve annesine Türk bayrağını teslim etti.
Törene, şehidin eşi Seda, annesi Miyase Yazıcı, kardeşleri ve diğer aile fertlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gümüşhane Valisi Tanrısever, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ile ve vatandaşlar katıldı.
"ORAYA GİTMEK İÇİN KURBANLAR ADADI"
A Haber'e özel konuşan Şehit İsmail Yazıcı'nın annesi Miyase Yazıcı, "Burayı istedi, 3 sefer gitti ve geldi. 'İlla gideceğim' dedi. Kurbanlar adadı. 'Ben oraya gitmek istiyorum' dedi. Her cuma konuşuyordu. O aramasa ben arıyordum yavrumu.
Ben orada olduğunu bilmiyordum. Çocuklarım bana söylemiyorlardı. 'Anneme söylemeyin' demiş. Bana söylemiyorlardı ve haber vermiyorlardı. Bir kere abisi ile konuşuyorlardı. O zaman işittim tarafta olduğunu. Çocuklarla konuşuyormuş ve Anneme söylemeyin' diyormuş." açıklamasında bulundu.
"7 BUÇUK DAKİKA KONUŞTUM, KEŞKE 1 SAAT KONUŞSAYDIM! VATAN SAĞ OLSUN"
Şehit İsmail Yazıcı'nın ablası Nurcan Yazıcı ise, kardeşi ile perşembe günü telefonda konuştuğunu ifade ederek, "Ama elim hiç telefona gitmiyor. 7 buçuk dakika konuşmuşum keşke 1 saat konuşsaymışım. O hala kulağımın içinde sesini duyuyorum. 'Ne yapıyorsunuz abla' dedi. 'İyiyiz. Biz köye gideceğiz' dedim. Benim kızım burada öğretmen. Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz onunla.
Diyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yer. Vatan sağ olsun. Seve seve… 6 erkek kardeşim var. Abim seve seve vatanı için canını feda etti. Çok gururluyuz. İyi ki varmış ve bu vatan için şehit olmuş. Biz de onunla gurur duymaktayız." cümlelerine yer verdi.
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