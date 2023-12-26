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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Türkiye'ye gelecek

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Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Türkiye’ye gelecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Reisi'nin ocak ayının ilk haftasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Reisi'nin ziyareti sırasında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de düzenlenmesi bekleniyor.

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