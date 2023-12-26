26 Aralık 2023, Salı
Şehit Kemal Aslan'ın babasından CHP'ye büyük tepki: Hakkımı helal etmiyorum! Kendilerini Kandil'e verdiler
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 vatan evladımız şehit olurken, kahraman askerlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel olurken, on binlerce vatandaşın dilinde teröre lanet vardı. Şehit olan askerlerden Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan da terör destekçilerine çok sert çıktı. Aslan, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, Can Atalay'a selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum" derken; "Kendilerini Kandil'e verdiler" sözleriyle CHP'ye tepki gösterdi. Şehit babasının acı dolu sözleri ise yürek yaktı.
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 16:03
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