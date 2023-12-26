26 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şehit Kemal Aslan'ın babasından CHP'ye büyük tepki: Hakkımı helal etmiyorum! Kendilerini Kandil'e verdiler

Şehit Kemal Aslan'ın babasından CHP'ye büyük tepki: Hakkımı helal etmiyorum! Kendilerini Kandil'e verdiler

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 vatan evladımız şehit olurken, kahraman askerlerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel olurken, on binlerce vatandaşın dilinde teröre lanet vardı. Şehit olan askerlerden Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan da terör destekçilerine çok sert çıktı. Aslan, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, Can Atalay'a selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum" derken; "Kendilerini Kandil'e verdiler" sözleriyle CHP'ye tepki gösterdi. Şehit babasının acı dolu sözleri ise yürek yaktı.

Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 16:03
  • 1
  • 14
Şehit Kemal Aslan’ın babasından CHP’ye büyük tepki: Hakkımı helal etmiyorum! Kendilerini Kandil’e verdiler

Türkiye, şehitlerine ağladı. 12 vatan evladı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehadete ulaştı. 84 milyonun yüreği yandı. Kahramanlar, ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlarıyla memleketlerinde sonsuzluğa uğurlandı. Şehitlerin cenazesine katılanların yüreğinde acı, dilinde ise teröre lanet vardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Şehit Kemal Aslan’ın babasından CHP’ye büyük tepki: Hakkımı helal etmiyorum! Kendilerini Kandil’e verdiler

Şehit piyade sözleşmeli er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın sözleri ise yürekleri yaktı. Şehidin acılı babası Mehmet Aslan'ın dirayetli duruşu ise gurur ve hüznü bir arada yaşattı.

  • 3
  • 14
Şehit Kemal Aslan’ın babasından CHP’ye büyük tepki: Hakkımı helal etmiyorum! Kendilerini Kandil’e verdiler

Cenaze namazı sonrasında "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepkisini gösteren Mehmet Aslan, oğlunun parkasını üzerinden bir an olsun çıkarmadı. "Vatan sağ olsun" diyerek herkesi duygulandırdı.

  • 4
  • 14
Şehit Kemal Aslan’ın babasından CHP’ye büyük tepki: Hakkımı helal etmiyorum! Kendilerini Kandil’e verdiler

"CİĞERİMİZ GİTMİŞ KOLAY DEĞİL..."
Şehit babası Mehmet Aslan, ''Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Mevla verirken sevindirdi, alırken sevindirdi. Şeref duyduk, onur duyduk, gurur duyduk. Allah, beni şehit babası yaptı daha bundan iyisi olmaz, ne mutlu bana.

  • 5
  • 14
Şehit Kemal Aslan’ın babasından CHP’ye büyük tepki: Hakkımı helal etmiyorum! Kendilerini Kandil’e verdiler

Coğrafyamız sıkıntılı bir coğrafya, temennim son şehit benim olur. Umuyorum ki öyle olur ama coğrafyamız öyle değil, şiddet bitmiyor. Allah, onları kahrı perişan eylesin. Allah, tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, bizi de onlara komşu eylesin. Bir ağaç diktiğinde dalını kırdıkları zaman ofluyosun, evladımız gitmiş, ciğerimiz gitmiş kolay değil.