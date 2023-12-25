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Türk SİHA'larının terör yandaşlarını paniklettiği anlar! Bombardıman sesini duyunca korkudan kaçacak delik aradılar

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Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Türk SİHA’larının terör yandaşlarını paniklettiği anlar! Bombardıman sesini duyunca korkudan kaçacak delik aradılar

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen kalleş saldırıda 12 Mehmetçik şehit düştü. Türkiye’yi hüzne boğan olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) şehitlerin intikamını almak için hem Irak hem de Suriye'deki terör hedeflerini savaş uçaklarıyla ağır bombardıman altına aldı. TSK’nın terör hedeflerini imha etmesini kınamak için hazırlanan Kamışlı’daki bir grup terör yandaşı basın açıklaması yapacakken SİHA’ların bombardımanıyla neye uğradıklarını şaşırdı. İşte o anlar...

Türk ordusunun Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 asker şehit düştü.

TERÖR ÖRGÜTÜNE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Türkiye'nin yüreğini dağlayan şehit haberleri sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri hem Irak hem de Suriye'deki terör hedeflerini savaş uçaklarıyla yerle yeksen etti.

Jetlerin hava saldırılarında onlarca terörist öldürüldü, birçok terör tesisi de yok edildi.

SİHA'LAR TEK TEK VURDU

Türk ordusu Mardin Nusaybin karşısındaki Kamışlı'da bugün terör hedeflerini silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile vurdu.

SİHA'ların ateşlediği füzeler birçok terör hedefinden gökyüzüne siyah dumanların yükselmesine neden oldu.

Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütü yandaşları ise, bugün Türkiye'nin hava harekatlarını kınamaya hazırlanıyordu.

HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI

Kamışlı'da bir araya gelen terör örgütü destekçilerinin basın açıklaması, Türk SİHA'larının bombardımanıyla yarıda kaldı.

Drone sesinin duyulmasıyla teröristlerin kaçıştığı gözlenirken, üç kez denenen basın açıklaması SİHA'lar sayesinde tamamlanamadı.

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