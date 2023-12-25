Türk SİHA'larının terör yandaşlarını paniklettiği anlar! Bombardıman sesini duyunca korkudan kaçacak delik aradılar
Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen kalleş saldırıda 12 Mehmetçik şehit düştü. Türkiye’yi hüzne boğan olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) şehitlerin intikamını almak için hem Irak hem de Suriye'deki terör hedeflerini savaş uçaklarıyla ağır bombardıman altına aldı. TSK’nın terör hedeflerini imha etmesini kınamak için hazırlanan Kamışlı’daki bir grup terör yandaşı basın açıklaması yapacakken SİHA’ların bombardımanıyla neye uğradıklarını şaşırdı. İşte o anlar...
Türk ordusunun Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 asker şehit düştü.
TERÖR ÖRGÜTÜNE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Türkiye'nin yüreğini dağlayan şehit haberleri sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri hem Irak hem de Suriye'deki terör hedeflerini savaş uçaklarıyla yerle yeksen etti.
Jetlerin hava saldırılarında onlarca terörist öldürüldü, birçok terör tesisi de yok edildi.
SİHA'LAR TEK TEK VURDU
Türk ordusu Mardin Nusaybin karşısındaki Kamışlı'da bugün terör hedeflerini silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile vurdu.
SİHA'ların ateşlediği füzeler birçok terör hedefinden gökyüzüne siyah dumanların yükselmesine neden oldu.
Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütü yandaşları ise, bugün Türkiye'nin hava harekatlarını kınamaya hazırlanıyordu.
HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI
Kamışlı'da bir araya gelen terör örgütü destekçilerinin basın açıklaması, Türk SİHA'larının bombardımanıyla yarıda kaldı.
Drone sesinin duyulmasıyla teröristlerin kaçıştığı gözlenirken, üç kez denenen basın açıklaması SİHA'lar sayesinde tamamlanamadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hatayspor Beşiktaş CANLI İZLE | 25 Aralık Hatayspor-BJK maçı şifresiz, anlık, kesintisiz, full HD, 4K izleme ekranı!
- AK Parti Çorum Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Çorum yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Çankırı Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Çankırı yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Çanakkale AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Mahkumlara genel af var mı, çıkacak mı?
- Memur maaşı ne kadar olacak 2024? % 50.35 orana göre yeni hesaplama yapıldı! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, avukat...
- 2 dakikalık yöntemle kırışıklığa çözüm! Kıyafetleri ütü olmadan dümdüz yapıyor!
- Meltem Günay kimdir, neden kovuldu? TGRT Haber spikeri Meltem Günay kaç yaşında, nereli? Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı...
- 5000 TL ikramiye ödeme takvimi: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Dul ve yetim maaşı alanlar, (ÇKS) çiftçiler...
- AK Parti Düzce belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Düzce AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Osmaniye belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Osmaniye AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi