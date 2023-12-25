Türk SİHA’larının terör yandaşlarını paniklettiği anlar! Bombardıman sesini duyunca korkudan kaçacak delik aradılar

TERÖR ÖRGÜTÜNE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Türkiye'nin yüreğini dağlayan şehit haberleri sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri hem Irak hem de Suriye'deki terör hedeflerini savaş uçaklarıyla yerle yeksen etti.

Jetlerin hava saldırılarında onlarca terörist öldürüldü, birçok terör tesisi de yok edildi.