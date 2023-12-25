Başkan Erdoğan'dan CHP ve DEM'e ders niteliğinde ayar: Teröristle aynı dili konuşan terörist muamelesi görür
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile iş birliği içerisinde olan CHP'ye ders niteliğinde ayar veren Başkan Erdoğan, Gazi Meclis'teki bildiriye imza atılmamasına yönelik, "Utanmadan bölücü örgütün uzantılarının yanında yer alıyorlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan, CHP'yi "siyasi kukla" olarak nitelendiren Başkan Erdoğan, "Teröristle aynı dile konuşan terörist muamelesi görür" dedi.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 87. yılında düzenlediği etkinlikle anıyor.
Etkinlik kapsamında gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy için düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Mehmet Akif'in davasını kendi davası bilen, ideallerini kendi ideali olarak gören tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Gençlik Kollarımıza, Kadir Başkan ve ekibine, siz genç kardeşlerime, yazarlarımıza ve şairlerimize teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir anma programı vesilesiyle bir aradayız. Mehmet Akif'i bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Milli şairimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Zalime, haine karşı yürütülen hak mücadelesinde adlarını şanla yazdıran tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Mehmet Akif'i 87 yıl önce 27 Aralık 1936'da soğuk kış gününde gençlerin omuzlarında uğurladık. Naaşını kabrine kendi elleriyle bizzat gençler koydu.
"ZULÜM KARŞISINDA SUSANLARDAN OLMAYACAĞIZ"
İnandığı gibi yaşamaktan hiç vazgeçmedi. Akif hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir ustadır. Akif de olmayan hiçbir duygu eserlerine girmemiştir. Kavli ve kalemiyle Mehmet Akif doğruluk ve cesaret timsaliydi. Mehmet Akif yalnızca kalemiyle değil maddi ve manevi tüm varlığıyla milletimizin yanında yer almıştır. Sizlerle çok anlamlı bir telgrafı paylaşmak istiyorum. El Cezire kumandanı Nihat Paşa tarafından Mehmet Akif'e çekilmiştir. Daha sonraları Akif'e vefasızlık yapılsa da onun İstiklal Harbi'ndeki yeri her türlü tartışmanın ötesindedir. Merhum Akif rahmetle anılmayı ebediyet olarak görmüştür. Sizlerin şu duruşunu coşkusunu Akif'in duasının kabul olduğunun bir işareti olarak görüyorum. Mehmet Akif'i anmanın yanı sıra anlamaya çalışan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Akif, bir şair olmanın ötesinde kendi döneminin bütün sosyal meselelerine kafa yormuş bir fikir ve dava adamıdır. Dün Akif'i yaşayıp gördüklerini haykırdığı gibi biz de bugün Gazze başta olmak üzere zulmedilen insanlar için haktan yana olmaya devam edeceğiz. Hak namına haksızlığa ölsek dahi tapmayacağız. Her gün bir yenisine şahitlik ettiğimiz zulmün karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız.
"SİZİ KIŞKIRTANLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN"
Türk milleti olarak esaret altında yaşayamayacağımızı bin yıllık tarihimizde gösterdik. Bunu hala bedelini ödediğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 15 Temmuz gecesi tanklara uçaklara meydan okuyarak gösterdik. Bunu teröristlerle mücadelede, binlerce canımızı feda ederek gösterdik. İstiklalimize saldırılar devam ettikçe biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Son günlerde bu irademizin içeride dışarıda test edildiğini görüyoruz. Mehmetçiğimize kalleş saldırıların gerisinde milletimizin istiklal aşkını sınama vardır. Saldırılardan sonra provokasyonlar yaşanıyor. İç kaleyi sarsmayı amaçlayan bu sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net duruş sergilemeliyiz. Türkiye bizim ortak vatanımız, çatımız, yuvamızdır. Hepimiz biriz beraberiz kardeşiz. Sizi kışkırtanlara karşı dikkatli olun. Bu alçakların kendi zehirlerini size de enjekte etmesine izin vermeyin. 1 milyonu aşan üye sayısıyla AK Gençlik'in bu konuda herkese örnek olacağını umuyorum.
"CHP, UTANMADAN BÖLÜCÜ ÖRGÜT UZANTILARININ YANINDA KONUMLANIYOR"
Bu dönemlerde Türkiye ortak paydasında buluşmaya daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Meclis'te 4 siyasi parti bir araya gelerek ortak bildiriye imza atmasını önemsiyoruz. Siyasi rekabetin birleşmeye engel teşkil etmediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Buradan ortak hareket etmek suretiyle milletimize umut aşılayan siyasi partilere ve vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Destek açıklayan siyasi aktörlere teşekkür ediyorum. Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları zaten muhatap almıyoruz. Bunlar bizim gözümüzde siyasi kuklalardır. Bunların terörü öven beyanatlarını göz ardı edemeyiz. Teröristle aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Burada asıl sorgulanması gereken CHP'nin halidir. Milletçe hepimizin yüreği yanıyor. Siyasi partiler ortaklaşıyor ama Atatürk'ün partisi CHP, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor. Saçma sapan argümanlarla milletin aklıyla alay etmekten vazgeçin.
"MİTİNG ALANLARINI PKK SEMBOLLERİYLE SELAMLAYAN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?"
Biz sizin sözde terör hassasiyetinizi tezkereye verdiğiniz ret oylarından çok iyi biliyoruz. Selo'ya özgürlük çağrıları yapan siz değil miydiniz? Miting alanlarını PKK sembolleriyle selamlayan siz değil miydiniz? Bunların hepsini yaptınız ve ne olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Bağırarak, sağa sola hakaret ederek, milleti tehdit ederek, kirli tarihinizi silemezsiniz. CHP'nin terör örgütü ile kurduğu seçim ittifakı ideolojik kaynaşmaya dönüştü. Yakında bu benzeşme CHP'nin fiilen geçtiği eş başkanlık sistemine resmen geçmesiyle resmen görünür olacaktır.
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