Başkan Erdoğan’dan CHP ve DEM’e ders niteliğinde ayar: Teröristle aynı dili konuşan terörist muamelesi görür





"SİZİ KIŞKIRTANLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN"



Türk milleti olarak esaret altında yaşayamayacağımızı bin yıllık tarihimizde gösterdik. Bunu hala bedelini ödediğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 15 Temmuz gecesi tanklara uçaklara meydan okuyarak gösterdik. Bunu teröristlerle mücadelede, binlerce canımızı feda ederek gösterdik. İstiklalimize saldırılar devam ettikçe biz de istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Son günlerde bu irademizin içeride dışarıda test edildiğini görüyoruz. Mehmetçiğimize kalleş saldırıların gerisinde milletimizin istiklal aşkını sınama vardır. Saldırılardan sonra provokasyonlar yaşanıyor. İç kaleyi sarsmayı amaçlayan bu sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net duruş sergilemeliyiz. Türkiye bizim ortak vatanımız, çatımız, yuvamızdır. Hepimiz biriz beraberiz kardeşiz. Sizi kışkırtanlara karşı dikkatli olun. Bu alçakların kendi zehirlerini size de enjekte etmesine izin vermeyin. 1 milyonu aşan üye sayısıyla AK Gençlik'in bu konuda herkese örnek olacağını umuyorum.





"CHP, UTANMADAN BÖLÜCÜ ÖRGÜT UZANTILARININ YANINDA KONUMLANIYOR"



Bu dönemlerde Türkiye ortak paydasında buluşmaya daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Meclis'te 4 siyasi parti bir araya gelerek ortak bildiriye imza atmasını önemsiyoruz. Siyasi rekabetin birleşmeye engel teşkil etmediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Buradan ortak hareket etmek suretiyle milletimize umut aşılayan siyasi partilere ve vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Destek açıklayan siyasi aktörlere teşekkür ediyorum. Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları zaten muhatap almıyoruz. Bunlar bizim gözümüzde siyasi kuklalardır. Bunların terörü öven beyanatlarını göz ardı edemeyiz. Teröristle aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Burada asıl sorgulanması gereken CHP'nin halidir. Milletçe hepimizin yüreği yanıyor. Siyasi partiler ortaklaşıyor ama Atatürk'ün partisi CHP, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor. Saçma sapan argümanlarla milletin aklıyla alay etmekten vazgeçin.





"MİTİNG ALANLARINI PKK SEMBOLLERİYLE SELAMLAYAN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?"



Biz sizin sözde terör hassasiyetinizi tezkereye verdiğiniz ret oylarından çok iyi biliyoruz. Selo'ya özgürlük çağrıları yapan siz değil miydiniz? Miting alanlarını PKK sembolleriyle selamlayan siz değil miydiniz? Bunların hepsini yaptınız ve ne olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Bağırarak, sağa sola hakaret ederek, milleti tehdit ederek, kirli tarihinizi silemezsiniz. CHP'nin terör örgütü ile kurduğu seçim ittifakı ideolojik kaynaşmaya dönüştü. Yakında bu benzeşme CHP'nin fiilen geçtiği eş başkanlık sistemine resmen geçmesiyle resmen görünür olacaktır.