CHP yandaşları dört bir koldan hadsizliğe büründü! Fatih Altaylı ve Can Ataklı’dan şehit yakınlarına skandal sözler

DEM İLE ORTAK BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTI

TBMM Genel Kurulunda Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik "ortak bildiri" yayımlanması gündeme gelmişti. Her fırsatta HDPKK ile aynı masaya oturan ve yerel seçimler için ittifak yolunda yürüyen CHP'nin riyakarlığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandil'in siyasi uzantısı HDPKK/DEM ve CHP skandal bir karara imza atarak, şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıkmıştı.