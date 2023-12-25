CHP yandaşları dört bir koldan hadsizliğe büründü! Fatih Altaylı ve Can Ataklı'dan şehit yakınlarına skandal sözler
Türkiye, PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen 12 kahraman evladına ağlarken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar teslim yaptığı Özgür Özel'in ve CHP yandaşlarının skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Kandil'in sözcülüğünü üstlenen DEM Parti ile iş birliği yapan Özgür Özel, ikiyüzlü siyasetini şehit cenazesine alet etmek isteyince Manisa'da hak ettiği tepkiyi gördü. Cenaze yerinde yuhalanırken, şehit yakınları ve vatandaşlar tarafından "Özgür dışarı" sloganları atıldı. Yaşananlar CHP yandaşı Fatih Altaylı'yı rahatsız etti. Şehit yakınlarının Özel'e gösterdiği haklı tepkiyi eleştiren Altaylı, “Büyük ihtimalle provokasyon” diyen Altaylı, "Özgür Özel, şehit olan askerlerle daha önce fotoğraf çekilmesine rağmen, onların cenazesinde Özgür dışarı diye birileri bağırdı. Terörün kış ortasında yeniden uç vermesinin sebebi belki de CHP’yi sıkıntıya sokmak" ifadelerini kullanarak hükümeti hedef aldı. Öte yandan bir skandal da CHP yandaşı Can Ataklı’da tarafından gerçekleşti. “Kavala ve Demirtaş’a özgürlük isteyene hakkım helal değildir” diyen şehit babasını hedef alan Ataklı, hadsiz sözlerle “Kimsin ulan sen!” ifadelerini kullandı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) cenazesi memleketi Elazığ'da dün toprağa verildi.
Kahraman şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı kortej eşliğinde camiye getirilerek, katafalka konuldu, dua edildi.
ŞEHİT BABASINDAN CHP'YE SERT TEPKİ
İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı cenaze namazı ve okunan duanın ardından, oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.
Bunun üzerine törene katılanlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Daha sonra şehidin naaşı cenaze aracıyla Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.
CHP TERÖRDEN TUTUKLU İSİMLER İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTİYOR
Bilindiği gibi CHP, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş ve "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala için özgürlük istiyor. Son olarak yeni göreve gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iki isim için özgürlük istemişti.
CHP YANDAŞI CAN ATAKLI'DAN ŞEHİT BABASINA HADSİZ SÖZLER
Türkiye, PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 12 evladına ağlarken hem Kandil'in partisi DEM'le iş birliği yapan CHP'nin ikiyüzlü siyasetine şahit oluyor.
Terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin ittifak ortağı CHP'nin yandaşı Can Ataklı, şehit babasını hedef alacak kadar hadsizliğe büründü. Ataklı, "Kimsin ulan sen!" kahraman şehidimizin babasına alçakça ithamlarda bulundu.
ŞEHİT CENAZESİNDE HAKETTİĞİ GİBİ TEPKİ GÖRDÜ!
Türkiye'yi derinden yaralayan acı olay sonrası PKK'nın siyasi uzantısı HDPKK/DEM ve CHP'ye tepkiler yağdı. Yerel seçimlerde kaybetme korkusu ile PKK'nın siyasi uzantısının kapısını aşındıran CHP'nin şehitlerimiz için taziye mesajları samimi bulunmadı. Vatandaşlar Özgür Özel'e ateş püskürdü.
CENAZEDEN MENEDİLDİ
Öte yandan vatandaşlar tarafından "Özgür dışarı" sloganları atıldı.
DEM İLE ORTAK BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTI
TBMM Genel Kurulunda Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik "ortak bildiri" yayımlanması gündeme gelmişti. Her fırsatta HDPKK ile aynı masaya oturan ve yerel seçimler için ittifak yolunda yürüyen CHP'nin riyakarlığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandil'in siyasi uzantısı HDPKK/DEM ve CHP skandal bir karara imza atarak, şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıkmıştı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM ÇAKMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in ilk işi terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Osman Kaval'a selam çakması olmuştu.
YANDAŞ ALTAYLI'DAN ŞEHİT YANKILARINA SKANDAL SÖZLER
Şehit yakınlarının Özgür Özel'e gösterdiği tepkiye "Büyük ihtimalle provokasyon" diyen Altaylı, "2015'ten beri Türkiye'de ne zaman seçim ortamı başlar, terör de başlar. İktidarın CHP'yi terörle paralel gösterme çabası belli bir kesimde karşılık buluyor. Özgür Özel, şehit olan askerlerle daha önce fotoğraf çekilmesine rağmen, onların cenazesinde Özgür dışarı diye birileri bağırdı. Terörün kış ortasında yeniden uç vermesinin sebebi belki de CHP'yi sıkıntıya sokmak" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞA ŞEREFSİZ DEDİ
Öte yandan Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için İstanbul ve Ankara'da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan on binler, PKK terörünü ve İsrail'in saldırılarını lanetledi. Söz konusu eylemlerde, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır'a çağrı yapılarak ve ABD'nin hem İsrail'i hem PKK'yı donatmasına atıfta bulunularak Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine dair sloganlar atıldı. Altaylı, Özgür Özel savunuculuğunun sonunda hızını alamayıp vatandaşa 'şerefsiz' dedi.
Başkent ve megakentte sokaklar, 'Kahrolsun PKK kahrolsun İsrail', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ile inlerken, Fatih Altaylı YouTube kanalından yaptığı yayında Gazze için düzenlenen yürüyüşte yer alan vatandaşların, hafta sonu hayatını kaybeden 12 şehide üzülmediklerini ve askerler için yürümediklerini ileri sürdü.
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