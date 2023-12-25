Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi Hakkari’de! Terör örgütü PKK’ya operasyona devam

Bu kapsamda 26 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

DÜN 30 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün yaptığı açıklamada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Örgütün sadece üç günde verdiği kayıp 56'ya yükseldi.