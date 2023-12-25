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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi Hakkari'de! Terör örgütü PKK’ya operasyona devam

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Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi Hakkari’de! Terör örgütü PKK’ya operasyona devam

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari’ye gitti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

TSK'nın PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye geçiş güzergahlarını kapatmasıyla köşeye sıkışan örgüt, Hakurk'taki hain saldırının ardından Metina'daki 41'nci Komando Tugay Komutanlığı'nın koruduğu 1740 ve 1754 rakımlı üs bölgelerine 3 farklı bölgeden saldırı gerçekleştirdi.

12 ŞEHİDİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve ardından yaşanan çatışmada 12 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Hain saldırı sonrası terör inleri ateş altında. PKK, Irak ve Suriye'de darbe üstüne darbe alıyor.

26 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 26 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda 26 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

DÜN 30 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün yaptığı açıklamada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Örgütün sadece üç günde verdiği kayıp 56'ya yükseldi.

PKK'YA OPERASYONLARA DEVAM

Diğer yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari'ye gitti.

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

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