Türk askeri vurdukça yer gök inliyor! PKK’lı teröristlerin etekleri tutuştu: Terörist elebaşı Salih Müslim ve Yusif Esad’a zırlamaya başladı
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu 12 askerimiz şehit olurken 30’u aşkın PKK’lı terörist de cehenneme gönderildi. ABD’den aldıkları mühimmat desteğine rağmen Mehmetçiğe güç geçiremeyen PKK’lı teröristler öldükçe elebaşlarının etekleri tutuşmaya başladı. PKK/YPG’nin siyasi kolu DEM ile iş birliği halinde olan Özgür Özel’e gelen yoğun tepkilerin ardından Salih Müslim Batı’daki patronlarına seslenirken Foza Yusif da Esad’ı Türkiye’ye karşı kışkırtma çalışmalarına başladı. İşte tüm detaylar…
Türkiye teröre karşı tek yürek olurken CHP ise terör örgütü HDP/DEM ile saf tutmaya devam etti. Meclis'te AK Parti, MHP, İYİ ve Saadet Partisi, PKK'ya karşı ortak bildiri yayımlarken CHP ve DEM bildiriye imza atmaması gündemin en dikkat çeken kısmı oldu.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun politikasını devam ettiren ve yerel seçimler için HDP/DEM ile ittifak yolunda yürüyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi memleketi Manisa'da katıldığı şehit cenazesinde istenmedi. Bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenlerle ve Kürdistan naraları atanlarla bir arada olan Özel, tüm Türkiye'den tepki görüyor.
Irak'ın kuzeyinde üst üste yoğun saldırılar karşısında inlerinde ölen PKK'lı teröristler, Türk askerinin gücüne karşılık verilemeyeceğini bir kez daha anladı. Mehmetçiğimiz, 12 şehidimiz intikamını bire bin almaya devam ederken PKK elebaşlarının korkudan eli ayağı birbirine dolandı.
MEHMETÇİK AFFETMİYOR İNLERİNDE VURUYOR
Özgür Özel şehit cenazelerinden kovulurken Mehmetçik de teröristlerin başına bomba yağdırmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor" denildi.
Operasyonlarda mağara, sığınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan terör hedefleri de imha edildi.
TÜRKİYE'YE İFTİRA ATTI
Irak ve Suriye'de terör hedefleri vurulurken terörist başları da ağlamaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin yanında durarak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen PKK/YPG elebaşlarından Salih Müslim Türkiye'ye iftira atarak patronlarına seslendi.
SIKIŞTILAR
Türkiye'nin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı iftirasını atan PKK elebaşı Müslim, "Bugün gerçekleştirilen saldırılar altyapıya yönelik üçüncü saldırıdır. Daha önce petrol, su tesisleri ve hastaneler hedef alınmıştı. Özerk Yönetim'in ülkenin altyapısını yok etmek istiyorlar. Halkın yeni bir yaşam umudunu yok etmek istiyorlar. Kış aylarındayız." ifadeleriyle sıkıştıklarını da itiraf etti.
PATRONLARINA SESLENDİ
Terörist başı Müslim PKK'nın bir diğer terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği yalanını söyleyerek, "SDG'nin IŞİD'le savaşmasını engellemek için saldırılar düzenleniyor. Saldırılarla birlikte IŞİD'in güçlenmesi için zaman yaratılıyor. Dünya buna karşı durmalı. Dünya bunu görmeli. Sessizlik onaydır." sözleriyle Batılı patronlarına seslendi.
PKK/PYD ELEBAŞI FOZA YUSİF ESAD'A ZIRLADI
Müslim gibi ağlayan bir diğer terörist başı ise Foza Yusif oldu.
Yusif, Suriye'de vurulan terör hedefleri sonrası Esad'ı Türkiye'ye karşı kışkırtma çabasına girdi. Terörist başı Yusif "Şam hükümeti, gözünü Suriye topraklarına dikmiş olan Türk devletine karşı tavrını netleştirmelidir." diyerek Esad'dan yardım istedi.
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