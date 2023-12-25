Meltem Günay kimdir, neden kovuldu? TGRT Haber spikeri Meltem Günay kaç yaşında, nereli? Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı...
"Meltem Günay kimdir son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. TGRT Haber spikeri Meltem Günay'ın Starbucks bardağını masasına koyması sosyal medyada gündem oldu. TGRT Haber ise yaşanan bu olayın ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, TGRT Haber spikeri Meltem Günay olayı nedir? İşte haberin detayları...
"Meltem Günay kimdir son dakika?" sorusu gündemdeki yerini aldı. TGRT Haber spikeri Meltem Günay'ın Starbucks bardağını masasına koyması sosyal medyada gündem oldu. TGRT Haber ise yaşanan bu olayın ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, TGRT Haber spikeri Meltem Günay kovuldu mu? İşte haberin ayrıntıları...
STARBUCKS BARDAĞI TEPKİLERE NEDEN OLDU!
TGRT'nin hafta sonu haber kuşağında yer alan spiker Meltem Günay'ın, canlı yayında Gazze'de soykırım yapan İsrail'in desteklediği Starbucks bardağıyla çıkması tepkilere neden oldu.
TGRT Haber TV'den yapılan açıklamada, "Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır" vurgusunda bulunuldu.
İŞİNE SON VERİLDİ!
Ayrıca Gazze ve Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan kanal, spiker Meltem Günay'ın işine son verildiğini duyurdu:
"TGRT Haber TV'nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay'ın önünde Starbucks'a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür.
Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV'de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir.
Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir.
Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
MELTEM GÜNAY KİMDİR, KOVULDU MU?
Meltem Günay 6 Şubat 1978 tarihinde Bursa'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Reklamcılık bölümünü kazanan Meltem Günay spikerlik ve sunuculuk mesleği için 3 yıl boyunca spikerlik eğitimi aldı. Meltem Günay, 2017 yılında TGRT Haber En İyi Sabah Spikeri ödülünü kazandı.
Bir haber bülteninde Meltem Günay'ın masasında görülen Starbucks bardağı, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında tepkilere yol açtı. Kanal ise olay sonrası sunucu Meltem Günay ve yönetmenin işine son verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meltem Günay kimdir, neden kovuldu? TGRT Haber spikeri Meltem Günay kaç yaşında, nereli? Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı...
- 5000 TL ikramiye ödeme takvimi: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Dul ve yetim maaşı alanlar, (ÇKS) çiftçiler...
- AK Parti Düzce belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Düzce AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Osmaniye belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Osmaniye AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklisine müjde! 7600, 8800, 9000 TL alanlara zamlı hesap çıktı! Seyyanen zam, refah payı! %38.59 zam sonrası maaşlara en düşük...
- 2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...
- Okullar tatil mi son dakika? Bugün ve yarın okullar hangi illerde tatil edildi? MEB Valilik "Kar tatili" açıklamaları...
- AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Burdur AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bolu Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bolu yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Bitlis AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bingöl Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Bilecik AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…