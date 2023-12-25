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CHP'de bildiri çatlağı! DEM ile birlikte imza atmadı, parti içinden de tepkiler çığ gibi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 10:23
Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili TBMM'de ortak bildiri yayımlandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imzaladığı bildiride PKK terör örgütünün saldırıları kınanarak, "terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" denildi. Ancak ortak bildiriye CHP ve terör örgütünün siyasi uzantısı dem parti imza atmadı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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