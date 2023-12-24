CHP’nin mumu yine söndü! CHP'li Veli Ağbaba fenomen Eylül Öztürk’ün gazabına uğradı | “Bu dolandırıcıların bizden kimseyle fotoğrafı yok” demişti
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kısa sürede ün yapan ve açtığı güzellik merkezleriyle bir anda büyük servete ulaşan Dilan-Engin Polat çiftinin vergi kaçırma ve kara para aklama gerekçesiyle hapse atılmasının ardından, bazı fenomenler soruşturma kapsamına dahil edildi. Bunlardan biri olan Eylül Öztürk, “Belgelerle konuşuyorum” deyip photoshop uyguladığı gelirini paylaşarak masum algısı oluşturmaya çalışmıştı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kürsüde "Dolandırıcı, namussuz insanları memleketin başına bela ettiniz. Bir tane CHP’linin bunlarla fotoğrafı yok" ifadelerini kullanmasının ardından Öztürk harekete geçti. Sosyal medya fenomeni Öztürk, İmamoğlu ve Yavaş ile olan fotoğraflarını paylaştı. İşte habere dair tüm detaylar…
Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma gerekçesiyle cezaevine alınması 'Şampiyonlar Ligi'nin dağılmasına sebep oldu. Sosyal medyada başlayan ünün ardından bir anda güzellik merkezleriyle devasa servete ulaşan fenomenler soruşturma listesine alındı.
Vine uygulamasıyla fenomenliğe adım atan Eylül Öztürk de soruşturmaya alınan isimlerden biri olurken, meclisin de gündeminde yer aldı.
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5 milyon dolarla kaçtığı öne sürülen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.
Soruşturma yalnızca Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan çiftini kapsamadı. Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' olarak nitelendirdiği fotoğraftaki herkes soruşturma kapsamına alındı.
Tüm bunlarla birlikte Eylül Öztürk cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
CHP YİNE YALANA BATTI: BİZDEN KİMSEYLE FOTOĞRAFLARI YOK
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün TBMM Genel Kurulu'nda fenomenlere değinerek çok sert konuşma yaptı. Elinde Dilan Polat, Engin Polat, Özlem Öz, Tayyar Öz, Nihal Candan, Bahar Candan ve Eylül Öztürk gibi fenomenlerin fotoğraflarıyla kürsüye çıkan Ağbaba, şunları söyledi:
"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın deyimiyle söylüyorum, 'Türkiye suç örgütü cenneti oldu.' Kim yaptı, biz mi yaptık? İnsanlar artık, çalışarak, üreterek, ihracat yaparak zenginleşmekten umudunu kesmiş. Ne yapacak örnekleri var yarattığınız Tosuncuk, Toreks, Dilan-Engin, Eylül var. Benim gibilerle alakası yok bunlar sizin siyasi akrabalarınız. Bunları siz yarattınız. Bunlarla bir tane CHP'linin fotoğrafı yok ama sizin albümünüz var. Dizi-film olur sizin yaptıklarınız. Dindar nesil yetiştireceğim diye dolandırıcı, namussuz insanları memleketin başına bela ettiniz."
CHP'YE OY VEREN EYLÜL ÖZTÜRK'ÜN GAZABINA UĞRADI
Eylül Öztürk ise Ağbaba'nın bu sözlerine tepki gösterdi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarını paylaşan Öztürk, "Şimdi Veli Bey konuşmanızı dehşet içinde izledim. Birincisi benim adımı zikredip, fotoğrafımı sağ üst köşeye koyup 'bunlar dolandırıcı' demişsiniz. Kesinleşmiş bir karar yokken benimle ilgili bu şekilde konuşma hakkını size kim veriyor? İkincisi ben tam olarak ne zaman Umre'ye gitmişim ispatlamanızı istiyorum.
Üçüncüsü, daha önce CHP'ye oy veren biri olarak görüyorum ki gerçekten dedikleri kadar varmış. CHP, Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan çıkmıştır ve bu siz araştırma dahi yapmaktan acizmişsiniz! Bizden biriyle bir tane fotoğrafı yok demişsiniz, şimdi size yine hep yaptığım gibi belgeler ile konuşacağım" ifadelerini kullandı.
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