CHP’nin mumu yine söndü! CHP’li Veli Ağbaba fenomen Eylül Öztürk’ün gazabına uğradı | “Bu dolandırıcıların bizden kimseyle fotoğrafı yok” demişti

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın deyimiyle söylüyorum, 'Türkiye suç örgütü cenneti oldu.' Kim yaptı, biz mi yaptık? İnsanlar artık, çalışarak, üreterek, ihracat yaparak zenginleşmekten umudunu kesmiş. Ne yapacak örnekleri var yarattığınız Tosuncuk, Toreks, Dilan-Engin, Eylül var. Benim gibilerle alakası yok bunlar sizin siyasi akrabalarınız. Bunları siz yarattınız. Bunlarla bir tane CHP'linin fotoğrafı yok ama sizin albümünüz var. Dizi-film olur sizin yaptıklarınız. Dindar nesil yetiştireceğim diye dolandırıcı, namussuz insanları memleketin başına bela ettiniz."