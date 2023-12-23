Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısı nasıl gerçekleşti? Terör örgütü PKK kim besliyor?
Dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyinden acı haber geldi. Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 asker şehit oldu, biri de yaralandı. Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlarda 7 terörist öldürüldü. Peki Irak'taki saldırının arkasında ne var? Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK’yı kim besliyor? Türkiye’ye hangi mesaj verilmek istendi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Irak'ın kuzeyinden şehit haberi geldi. Teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 6 askerimiz şehit düştü, 1 asker ise yaralandı. Hain saldırının ardından başlatılan operasyonda 7 terörist öldürüldü. Bugün ise Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı yok edildi.
6 OCAĞA ATEŞ DÜŞTÜ
Acı haberler şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Sözleşmeli Er'ler Yasin Karaca ve Emre Taşkın, Çağatay Erenoğlu, Uzman Çavuş Mehmet Serinkan ve Teğmen Ramazan Günay'ın ailelerine şehadet haberi verildi. Peki Irak'taki saldırının arkasında ne var? Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'yı kim besliyor? Türkiye'ye hangi mesaj verilmek istendi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
GAZZE POLİTİKASI EMPERYALİSTLERİ RAHATSIZ ETTİ
Güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Bu kahraman askerler Türk milletinin namus ve şerefi için vatan ve bayrak için sınırlarımızı korumak için şehit oldular. Bu güzel insanlar bu memleketin evlatları şehit düştüler. Yürekler yanıyor. Hain olayın arkasında ne var? Pençe Kilit bölgesinde PKK neden canımızı yakan bu alçaklığı yaptı? Buna iyi bakmak gerekir. Bu meselenin askeri ve siyasi boyutu var. Türkiye'nin özellikle Gazze'de takip ettiği politikadan rahatsız olan bazı emperyalist kuvvetler var. Türkiye'nin Gazze'ye olan siyasi ve askeri desteğinin yanı sıra politik olarak diplomatik olarak takip ettiğimiz yollardan rahatsız olanlar var.
GAZZE SAVAŞINDAN SONRA PKK HAREKETLENDİ
Gazze olayına bağlı olarak 7 Ekim'den bu tarafa PKK'da hareketlilik arttı. Bu bölgede emperyalistlerin PKK üzerinden oynadığı bir oyun var. Bu zaten Türk milleti tarafından biliniyor. Ancak konuyu biraz daha açacak olursak; Hakurk bölgesi çok kritik bir nokta İran ve Irak sınırının olduğu nokta. Özellikle olumsuz hava şartlarına baktığımızda görüş mesafesinin çok düştüğü karın ve tipinin olduğu zamanda pusu ve sızma eylemi yaptılar. Buna karşı göğüs göğüse çarpışan kahraman vatan evlatları canlarını feda ettiler.
TÜRKİYE'Yİ KORKUTMA HAMLESİ
Hakurk bölgesinin altında başka şeyler var. ABD Savunma Bakanı Austin ve Dışişleri Bakanı Blinken Irak ve Suriye'deki üslerine saldırılar olduğunu ve devlet veya devlet dışı aktörlerden bu gelirse kendilerinin koruma hakkı olduğunu iddia ettiler. ABD bölgede kendine meşruiyet arıyor ve burada Yemen'i başlattı. Husilere karşı donanma kurdu. Husilerin füzelerine engel olmak için Suudi Arabistan ve Ürdün'e patroit yerleştirdi. Diğer tarftan peşmergelere hava savunma füzeleri vereceğini söyledi. Bunlar Türkiye'nin bekasına ve bağımsızlığına karşı PKK terör örgütünün Irak'tan yapmış olduğu saldırıları önlemek üzere ABD buraya uçaksavar füzeleri veriyor. Bunlar Türk pilotlarına bir tehdit olsun diye yapılıyor. Bizi korkutmak için yapılıyor. O füzeleri onların başına yıkacağız.
KAAN VE ANKA İÇİN CAYDIRICILIK MESAJI VERMEK İSTEDİLER
Bilindiği 27 Aralık Çarşamba günü Türk milleti için çok önemli. Dünyadaki Türkler ve Türkiye milli uçağımız Kaan'ın yerden kalkmasını bekliyor. Bunun yanında insansız hava aracımız Anka-3 kalkış yapacak. Bu şu demek; Türkiye 1 Mac'ın üzerinde yüksek irtifadan istihbarat ve hava önleme yapacak. Bölgeyi kontrol altına alacağız. Artık yerden bizi vuramayacaklar. İşte bunları caydırmak için buraya silahlar yerleştiriliyor. Buradaki pusu önceden verilmiş birtakım emirlerle hareket eden PKK'nın alçak bir emperyalist uşağı olduğunu ispatıdır. İsrail ile birlikte hareket eden PKK var.
IRAK İLE ANLAŞMA RAHATSIZ ETTİ
Bunun yanında çok önemli bir diplomatik başarı söz konusu. Türkiye ve Irak Dışişleri Bakanları görüşme gerçekleştirdi. Yerel seçimlerde KYB'nin güçlendiğini gören Irak Merkezi Hükümeti Türkiye ile PKK'ya karşı mücadele etmek için anlaşma yaptı. Burada terör devletini kurulmak istendiğini bunun İsrail ile birleştirilmek istendiğini gören Bağdat yönetimi güvendiği Türk kardeşleriyle anlaşma yapmıştır. İşte bütün bunlar ABD ve İsrail ile müttefiklerini rahatsız etmiştir. Bu alçak saldırı bir şekilde planlanarak canımızı yakmıştır ama Türk milleti bunun cevabını verecektir. Türk ordusu hiçbir zaman hainleri cevapsız bırakmadı.
HAVACILIKTA DEVRİM YAPTIK
Biz 90-94'te harekat yaparken onlara Suriye üzerinden ABD helikopterleri malzeme ve silah desteği veriyordu. Şimdi biz kendi helikopterlerimizi yaptı. Atak ve Atak-2 Gökbey ve diğer hava araçları. Irak sınırı 3 bin metre derin vadilerle kaplı, sarp kayalıklar var. İşte o zamanlar bir taarruz helikopterlerini ABD'den almıştık. Fakat ABD parasını verdiğimiz helikopterleri bize vermedi. İşte biz de Atakları yaptık. Artık farklı bir kategoriye geçtik. Kaan'ın uçurduktan sonra 5. Nesil uçak yapabilen 5 devlet arasına gireceğiz. Atak-2 Türk motoru ile uçacak.
ELLERİNDEN SÖKÜP ALACAĞIZ
NATO çerçevesinde bizimle müttefik olan ABD kum kafalı askeriyle Suriye'yi koruyor, PKK'ya eğitim veriyor. Türk istihbaratı tüm yapılanları açık şekilde görüyor. MİT onlara verilen silahların kalibre numarasına kadar veriyor. En uygun zamanda gideceğiz ve ellerindeki silahları alacağız.
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