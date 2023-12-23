Irak’ın kuzeyindeki terör saldırısı nasıl gerçekleşti? Terör örgütü PKK kim besliyor?

TÜRKİYE'Yİ KORKUTMA HAMLESİ

Hakurk bölgesinin altında başka şeyler var. ABD Savunma Bakanı Austin ve Dışişleri Bakanı Blinken Irak ve Suriye'deki üslerine saldırılar olduğunu ve devlet veya devlet dışı aktörlerden bu gelirse kendilerinin koruma hakkı olduğunu iddia ettiler. ABD bölgede kendine meşruiyet arıyor ve burada Yemen'i başlattı. Husilere karşı donanma kurdu. Husilerin füzelerine engel olmak için Suudi Arabistan ve Ürdün'e patroit yerleştirdi. Diğer tarftan peşmergelere hava savunma füzeleri vereceğini söyledi. Bunlar Türkiye'nin bekasına ve bağımsızlığına karşı PKK terör örgütünün Irak'tan yapmış olduğu saldırıları önlemek üzere ABD buraya uçaksavar füzeleri veriyor. Bunlar Türk pilotlarına bir tehdit olsun diye yapılıyor. Bizi korkutmak için yapılıyor. O füzeleri onların başına yıkacağız.