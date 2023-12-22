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MSB acı haberi duyurdu: 3 kahraman asker şehit oldu, 4 kahraman asker yaralı

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Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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MSB acı haberi duyurdu: 3 kahraman asker şehit oldu, 4 kahraman asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın Kuzeyi’nde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında ilk belirlemelere göre 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB: Irak'ın Kuzeyi'nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

BAKAN FİDAN'DAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pençe Kilit Operasyonu sırasında yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânları Cennet-i âlâ olsun. Çatışmada yaralanan askerlerimiz var. Temennimiz, kahraman evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TAZİYE MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN YUMAKLI'DAN TAZİYE MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN TEKİN'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN TAZİYE MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimizin Başı Sağ Olsun Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.

BAKAN AŞKIN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…

BAKAN ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Pençe harekât bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir. Milletimizin başı sağolsun.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Irak'ın kuzeyinde şehid olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimizin ruhları şad, makamları ali olsun. Kederli ailelerimizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı askerlerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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