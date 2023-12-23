MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörle mücadele mesajı
Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, terörle mücadele konusunda bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir." dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyadan şehit olan 6 askerimiz için taziye mesajı yayınladı. Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini açıkladı. Bahçeli, paylaşımında "Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir." dedi.
İşte Bahçeli'nin o paylaşımı
"Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.
Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kar alarmı! 1 metreyi aşacak! İl il uyarı yapıldı | 23-27 Aralık 2023
- AK Parti Aksaray belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Aksaray AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Emeklilik için gün sayanlara müjde! 2 şartla 6 yıl geriye çekilecek! 48, 49, 50, 51 yaşında olanlar...
- AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Zonguldak AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Yozgat belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Yozgat AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Ödeme tablosu yenileniyor! Asgari ücret zammı sonrası hepsi değişecek! İşsizlik maaşı, rapor ücretleri, 65 yaş aylığı, GSS prim borçları...
- Bankalar son dakika açıkladı! Yeni mevduat faiz oranları: 300.000 TL'nin 32 günlük getirisi hesaplandı!
- Ömer dizisine sürpriz transfer! Gönül Dağı'ndan gidişi yasa boğmuştu...
- Beşiktaş taraftarı 40 gün 40 gece bayram edecek! Sampiyonluk garantili teknik adama kancayı taktı!
- Faruk Demir kimdir? CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kaç yaşında, aslen nereli?
- Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, aslen nereli?
- Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, aslen nereli?