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MHP lideri Devlet Bahçeli'den terörle mücadele mesajı

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Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den terörle mücadele mesajı

Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, terörle mücadele konusunda bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyadan şehit olan 6 askerimiz için taziye mesajı yayınladı. Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini açıkladı. Bahçeli, paylaşımında "Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir." dedi.

İşte Bahçeli'nin o paylaşımı
"Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir."

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