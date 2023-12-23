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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere darbe: 5 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere darbe: 5 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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