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Kudüs’te katliamın gölgesinde 11. Cuma namazı! A Haber bölgede: Müslümanlara çağrı…

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Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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Kudüs’te katliamın gölgesinde 11. Cuma namazı! A Haber bölgede: Müslümanlara çağrı…

Son dakika haberi... Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırımını sürdürüyor. Bugün katliamın gölgesinde 11'inci Cuma namazı kılınacak. Ancak bu cumayı diğerlerinden ayıran bir fark var. Olaylı bir cuma namazı bekleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu sıcak bölgeden aktardı.

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bini aştı, 53 bin 320 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'nin kuzeyinde artık çalışan bir hastanenin kalmadığını açıkladı.

Netanyahu amaçlarına ulaşana kadar saldırıların süreceğini vurguladı. Hamas ise saldırı altında müzakere olmayacak açıklamasıyla net bir mesaj gönderdi.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu sıcak bölgeden aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINDA 77. GÜN

Yine Gazze'ye en yoğun saldırıların yapıldığı bir günü geride bıraktık. Gece de yoğun bir saldırı vardı. Gazze'nin tüm noktalarına bu saldırılar yapıldı.

Bugün iletişim tamamen kopmuş durumda.

ABD çatışmalara ara verilmesini istemiyor.

KUDÜS'TE 11. CUMA NAMAZI

Bugün 11. Cuma Kudüs'te. Ancak bu cumayı diğerlerinden ayıran bir etken var çünkü Kudüs'te diğer tüm Müslümanlar aslında diğer camiler dışında Mescid-i Aksa'ya gelmeleri Cuma namazını burada kılmaları çağrısı yapıldı. Bu sebeple bugün daha kalabalık olması bekleniyor.

Geride bıraktığımız tüm Cuma namazlarında olaylar yaşanmıştı. Müslümanların namaz kılmaları engellenmişti.

Kudüs’te katliamın gölgesinde 11. Cuma KUDÜS'TE KATLİAMIN GÖLGESİNDE 11. CUMA

Katliamın gölgesinde 10. Cuma

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