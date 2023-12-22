Kudüs’te katliamın gölgesinde 11. Cuma namazı! A Haber bölgede: Müslümanlara çağrı…

Bugün 11. Cuma Kudüs'te. Ancak bu cumayı diğerlerinden ayıran bir etken var çünkü Kudüs'te diğer tüm Müslümanlar aslında diğer camiler dışında Mescid-i Aksa'ya gelmeleri Cuma namazını burada kılmaları çağrısı yapıldı. Bu sebeple bugün daha kalabalık olması bekleniyor.

Geride bıraktığımız tüm Cuma namazlarında olaylar yaşanmıştı. Müslümanların namaz kılmaları engellenmişti.