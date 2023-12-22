Kudüs’te katliamın gölgesinde 11. Cuma namazı! A Haber bölgede: Müslümanlara çağrı…

Son dakika haberi... Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırımını sürdürüyor. Bugün katliamın gölgesinde 11'inci Cuma namazı kılınacak. Ancak bu cumayı diğerlerinden ayıran bir fark var. Olaylı bir cuma namazı bekleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu sıcak bölgeden aktardı.

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