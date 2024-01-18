Hüseyin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
Her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı ve 2024 yılında Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar belirlenecek. Bu seçim sürecinde, vatandaşlar merakla AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini bekliyorlar. Hangi parti, hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Afyonkarahisar Belediye başkan adayı kim oldu?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı ve bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Bu bağlamda, Afyon, seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Afyon Belediye başkan adayı kim oldu? İşte Afyon Belediye Başkan adaylarında son durum isim listesi…
AK PARTİ
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Hüseyin Ceylan ULUÇAY (İl Başkanı)
1986 yılında Afyonkarahisar'ın şuhut ilçesinde doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini afyonkarahisar ilinde tamamladı.
Yaşar Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. ardından afyonkarahisar mali müşavirlik görevini icra etmeye başladı. halen mali müşavirlik yapmakta olup aynı zamanda ticaretle uğraşmaktadır.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İYİ PARTİ
CHP Afyon Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK
İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor.
Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak.
Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak. Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.
MHP ile aralarında Manisa'nın da olduğu bazı illerde ortak mitingler düzenlenecek.
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