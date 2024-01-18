Hüseyin Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Afyon AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor.

Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak.

Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak. Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.

MHP ile aralarında Manisa'nın da olduğu bazı illerde ortak mitingler düzenlenecek.