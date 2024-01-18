Ziya Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti 31 Mart 2024 Adıyaman AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı ve bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Bu bağlamda, Adıyaman, seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Adıyaman Belediye başkan adayı kim oldu? İşte Adıyaman Belediye Başkan adaylarında son durum isim listesi…
Her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı ve 2024 yılında Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar belirlenecek. Bu seçim sürecinde, vatandaşlar merakla AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini bekliyorlar. Hangi parti, hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Adıyaman Belediye başkan adayı kim oldu?
ZİYA POLAT KİMDİR?
AK Parti Adıyaman Belediyesi başkan adayı Ziya Polat oldu.
Ziya Polat, 1976 yılında Adıyaman'ın Akdere Köyünde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Adıyaman'da başladı ve ilk, orta öğretimini Adıyaman'da tamamlayan Polat, bir süre Sakarya'da görev aldı.
Sakarya Orman Bölge Müdürü olarak atanan ve 24.02.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile OGM emrine Müfettiş olarak atanan Ziya Polat, milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti. 2023 Mayıs ayında yapılan Genel Seçimlerde Adıyaman'dan 5. sıra milletvekili adayı olmuştur.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP Adıyaman Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
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