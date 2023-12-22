CHP Genel Başkanlarının genel huyu: Namus ve şeref sözünü yutmak! Fırdöndü Özel'den "ön seçimcik" listesi

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler ya da diğer adıyla yerel seçimlere doğru adım adım yaklaşıyor. Seçim yaklaştıkça muhalefetteki krizler de artarak devam ediyor. İYİ Parti'ye yaptığı ittifak talebinden olumlu yanıt alamayan CHP, adaylarını açıklamaya başladı. Ancak adaylar açıklanırken CHP lideri Özgür Özel'in "ön seçim" vaadi havada kaldı. Özel'in verdiği sözden geri dönmesi, CHP'de sadece isimlerin değiştiğini zihniyetin ise hiç değişmediğini yine gözler önüne serdi.