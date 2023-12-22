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Son dakika | DEAŞ'a göz açtırılmıyor! 32 ilde KAHRAMANLAR-34 operasyonu

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Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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Son dakika | DEAŞ’a göz açtırılmıyor! 32 ilde KAHRAMANLAR-34 operasyonu

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 32 ilde eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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