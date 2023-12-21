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Abdulkadir Selvi A Haber'de Özgür Özel'i topa tuttu: Bakan Güler'i tehdit etmek senin haddin mi? İmamoğlu'nun yanında el pençe duran adamsın

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 21.12.2023
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Abdulkadir Selvi A Haber’de Özgür Özel’i topa tuttu: Bakan Güler’i tehdit etmek senin haddin mi? İmamoğlu’nun yanında el pençe duran adamsın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul’daki Tuzla Piyade Okulu’nda yapılan 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri sırasında öğrenciler arasında çıkan tartışma nedeniyle açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i hadsiz bir şekilde tehdit etmişti. Yaşananların ardından A Haber'de açıklamalarda bulunan Gazeteci Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'i topa tuttu. Selvi, "Bakan Güler'i tehdit etmek senin haddin mi? Sen İmamoğlu'nun yanında el pençe duran adamsın" ifadelerini kullandı. Öte yandan Selvi CHP geleneğinde demokrasiden rahatsızlık duyulduğunu ve darbeci askerlerin sevildiğini vurguladı.

İstanbul'daki Tuzla Piyade Okulu'nda yapılan 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sırasında bazı teğmenler yakalarına Atatürk fotoğrafı takmadıkları iddia edilmişti.

Bu iddialar sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile buluşurken konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

"TOPLU İĞNEM YOK TAKAMADIM"

Tuzla Piyade Okulundaki olay 10 Kasım'da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve "Toplu iğnem yok onun için takamadım." gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor.

"HEPSİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulunda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HADSİZ TEHDİT!

Güler'in bu açıklamları sonrasında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğrencilerin Atatürk resmini takmamasına yönelik Milli Savunma Bakanı Güler'i hadsiz bir biçimde tehdit etmişti.

"AKLINI BAŞINA AL YOKSA BİZ GETİRİRİZ"

Güler'e süreci dikkatle takip ettiğini söyleyen Özel "Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz." ifadeleriyle hedef gösterdi.

"CHP DARBECİ ASKERLERİ SEVER, DEMOKRASİ EMRİNDEKİLERDEN RAHATSIZ OLURLAR"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in algı operasyonuna soyunarak Bakan Güler'i hedef göstermesine ilişkin konuşan Selvi, "CHP geleneği şudur; Darbeci askerleri sever. 12 Mart Muhtırası'nı veren darbeci Muhsin Batur'u cumhurbaşkanı adayı olarak göstermişlerdi. Böyle bir gelenekleri var. Ancak demokrasi emrinde olan genel kurmay başkanları ve milli savunma bakanlarından hep rahatsız olurlar.

Bir dönem önce de Hulusi Akar'a TBMM'de en büyük saldırılar CHP'den geliyordu. Hem Hulusi Akar, hem de Yaşar Güler, 15 Temmuz'da mağdur olmalarına rağmen darbecilerin karşısında yer alan isimlerdi. Bunun altını çizmek gerekiyor.

"SEN İMAMOĞLU'NUN YANINDA EL PENÇE DURAN ADAMSIN"

Özgür Özel, 'Ya aklını başına alacaksın ya da aklını başına geçireceğiz" şeklindeki tehdit Özgür Özel'e yakışmamış durumda. Sen kimsin? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında el pençe duran adamsın. Yaşar Güler'i tehdit etmek senin haddin mi?" dedi.

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