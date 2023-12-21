Abdulkadir Selvi A Haber’de Özgür Özel’i topa tuttu: Bakan Güler’i tehdit etmek senin haddin mi? İmamoğlu’nun yanında el pençe duran adamsın

"AKLINI BAŞINA AL YOKSA BİZ GETİRİRİZ"

Güler'e süreci dikkatle takip ettiğini söyleyen Özel "Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz." ifadeleriyle hedef gösterdi.

"CHP DARBECİ ASKERLERİ SEVER, DEMOKRASİ EMRİNDEKİLERDEN RAHATSIZ OLURLAR"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in algı operasyonuna soyunarak Bakan Güler'i hedef göstermesine ilişkin konuşan Selvi, "CHP geleneği şudur; Darbeci askerleri sever. 12 Mart Muhtırası'nı veren darbeci Muhsin Batur'u cumhurbaşkanı adayı olarak göstermişlerdi. Böyle bir gelenekleri var. Ancak demokrasi emrinde olan genel kurmay başkanları ve milli savunma bakanlarından hep rahatsız olurlar.