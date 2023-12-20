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İYİ Parti CHP'nin operasyonunu resmen itiraf etti! Özel ve İmamoğlu'na çok ağır gönderme

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Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
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İYİ Parti CHP’nin operasyonunu resmen itiraf etti! Özel ve İmamoğlu’na çok ağır gönderme

CHP'nin 31 Mart seçimlerinde ittifak yapmak için adeta kapısında yattığı İYİ Parti, dört bir taraftan kıskaca alınmış durumda. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yerel seçim adaylıklarına ilişkin, bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında İYİ Partili belediye başkanlarına transfer teklifleri yapıldığı, rozet takıldığı ifade edilerek, "Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel İYİ Parti'ye operasyon mu çekiyor?" sorusuna 'Görevi olmayan kişilerle konuşmak operasyondur' diyen Kavuncu, "Kapı arkasından yapılan her görüşmeye operasyon deriz" dedi.

İYİ Partiden yerel seçim adaylıklarına ilişkin, bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında İYİ Partili belediye başkanlarına transfer teklifleri yapıldığı, rozet takıldığı ifade edilerek, "Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir." açıklaması yapıldı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Yerel Yönetimler Başkanlığı'mızın son günlerde İYİ Parti'mize yapılan siyasi operasyonlara ilişkin açıklamasını milletimizin takdirine sunuyoruz." ifadesiyle paylaşıldı.

Genel Başkan Meral Akşener'in liderliğinde kurulan İYİ Partinin, genel seçimlerin ardından milletin iradesine uygun şekilde "iki kutuplu siyaset düzenine karşı başkaldırının sembolü" olmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kuruluşumuzdan bugüne her türlü engellemelere rağmen milletten aldığı güçle mücadelesini sürdüren İYİ Parti'mize, son günlerde yapılan siyasi operasyonları dikkatle izliyoruz. Anlıyoruz ki kazanma hırsıyla ve kutuplaşmayı derinleştirerek, tüm ahlaki değerlerden vazgeçtiklerine inandığımız birtakım odaklar, Türkiye'nin gözleri önünde ve fütursuzca İYİ Partililerin helal oylarıyla seçilmiş meclis üyelerini birtakım vaatlerle yolundan saptırmanın çabası içindeler. Bu açık manipülasyon ve siyasi operasyonlarda, partimizden ayrılan birtakım kişilerin de ilçe başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi bizzat arayarak partimize bilinçli şekilde zarar vermeye çalıştıklarına şahit oluyoruz.

Yine İYİ Parti'mizin gönülden desteğiyle büyükşehir belediye başkanı seçilen bir başkan ise o ildeki İYİ Partili belediye başkanlarımızla makamında poz vererek partimize ve o şehirdeki dava arkadaşlarımıza etik dışı bir mesaj verme çabasındadır."

Gelinen durum itibarıyla bu ve bunun gibi girişimlerle belediye meclis üyelerinin ve ilçe yöneticilerinin istifa ettirilmek istenildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başka bazı illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır. Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 81 ilde, ilçe ve beldelerde İYİ belediyecilik vizyonumuzu tüm vatandaşlarımızla buluşturacak ve iyi adaylarımızla seçime gireceğiz."

İYİ PARTİLİ BUĞRA KAVUNCU'DAN İMAMOĞLU VE ÖZEL'E GÖNDERME: OPERASYON ÇEKİLİYOR

Tartışmalar siyaset gündemini bir hayli meşgul ederken İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı canlı yayında, 'Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel İYİ Parti'ye operasyon mu çekiyor?' sorusuna yanıt verdi.

"Görevi olmayan kişilerle konuşmak operasyondur" diyen Kavuncu, "Kapı arkasından yapılan her görüşmeye operasyon deriz" dedi.

"Benim başkanımın muhatabı Özgür Özel'dir." diyerek İmamoğlu'nu hedef alan Kavuncu, CHP tabanını konsolide etmek için yapıldığını öne sürdü.

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